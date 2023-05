Relator pede retirada de PL das Fake News da pauta da Câmara

Deputado Orlando Silva alegou falta de tempo para incorporar sugestões feitas pelas bancadas nesta terça-feira, 2

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) é o relator do PL das Fake News



O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-PT) pediu o adiamento da votação do mérito do Projeto da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet (PL 2630/2020), mais conhecido como PL das Fake News. Inicialmente, a expectativa era que o mérito da matéria fosse votado em plenário nesta terça. No entanto, Orlando Silva pediu a retirada da matéria da pauta para mudanças no texto, em meios às tentativas fracassadas de acordo para consolidação de maioria para aprovação. “Mesmo após todos esses encontros ouvindo todas as bancadas, nós não tivemos, e assumo como minha responsabilidade de relator, tempo útil para examinar todas as sugestões. Gostaria de fazer apelo, que consultando os líderes, retirar da pauta de hoje para consolidar a incorporação de todas as sugestões feitas, de modo a ter uma posição que unifique o plenário da Câmara”, defendeu Orlando Silva.