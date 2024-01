ONU cobra punição aos financiadores do 8 de Janeiro

A porta-voz do Alto Comissariado da ONU afirmou que os atos de vandalismo em Brasília eram “consequência da desinformação”

A porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, Liz Throssell reprodução/ONU

PODER360 8.jan.2024 (segunda-feira) – 23h27



A porta-voz do Alto Comissariado da ONU (Organização das Nações Unidas) para Direitos Humanos, Liz Throssell, cobrou das autoridades brasileiras uma punição para os autores e financiadores do 8 de Janeiro.

Ao portal de notícias Uol, Throssell afirmou que os atos de vandalismo em Brasília eram “consequência da desinformação” sobre o resultado das eleições de 2022 e do incitamento à violência por parte de líderes políticos. “As pessoas no Brasil precisam saber toda a verdade e não deve haver impunidade, nem para aqueles que realizaram os ataques, nem para aqueles que os ordenaram, financiaram e ou facilitaram”, declarou a porta-voz.

Throssell disse ainda que a ONU pede para que as autoridades brasileiras conduzam investigações “imparciais” e “transparentes” para que os envolvidos prestem contas de acordo com as “normas internacionais de direitos humanos”.

Os ataques às sedes dos Três Poderes completaram 1 ano nesta 2ª feira (8.jan.2024). Em Brasília, os presidentes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário se reuniram no Congresso Nacional para relembrar dos ataques.

Mesmo depois de 1 ano do episódio, o STF só julgou 30 réus envolvidos nos atos. O 1º suspeito de ter financiado os atos foi denunciado pela PGR (Procuradoria Geral da República) ainda em dezembro.

O presidente da Corte, ministro Roberto Barroso, pautou o julgamento de mais 30 ações penais envolvendo o 8 de Janeiro. Os ministros têm até 5 de fevereiro para depositarem os seus votos no plenário virtual.

Leia mais sobre o 1 ano do 8 de Janeiro:

