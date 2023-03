Relembre como foi o início de temporada do Vitória nos acessos à Série A

Ao longo de sua história, o Vitória disputou 10 edições da Série B do Brasileiro, mas em apenas quatro delas obteve sucesso. O Leão comemorou o retorno à elite do futebol nacional ao final das temporadas de 1992, 2007, 2012 e 2015. O objetivo é repetir o feito no encerramento deste ano, quando mais uma vez o rubro-negro disputará a segunda divisão. A estreia é no dia 15 de abril, contra a Ponte Preta, no Barradão.

A menos de um mês do confronto com a equipe paulista, o time tenta reconquistar a torcida. O grupo comandado pelo técnico Léo Condé vai enfrentar não apenas os adversários, mas também a desconfiança da nação rubro-negra, após os fracassos amargados nos três primeiros meses da temporada. O Vitória foi eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Não dá para prever o futuro, mas muitas vezes o passado sinaliza o que esperar dele e permite uma dose extra de esperança. Por isso, o CORREIO fez um raio-x dos primeiros meses das temporadas em que o Vitória conquistou o acesso à Série A. Aqui vamos desconsiderar a campanha de 1992, pois neste ano a Série B foi disputada nos meses iniciais e o estadual nos derradeiros.

É difícil tomar o Campeonato Baiano como parâmetro de preparação para uma disputa nacional, visto que o nível técnico dos adversários do interior costuma ser inferior ao que se costuma encontrar na divisão de acesso, mas a disputa estadual ajuda a identificar se o começo do trabalho está no caminho certo.

O Vitória chegou à final do Baiano em 2007 e em 2012. Ergueu a taça de campeão na primeira ocasião e perdeu o título para o Bahia na segunda. Apesar do final de ano comemorativo, em 2015 o Leão fracassou no Baiano. Eliminado na segunda fase pelo Colo-Colo em uma edição com regulamento diferente da atual, o Vitória ficou fora das semifinais como ocorreu este ano.

O resultado foi diferente com relação a 2015 em outro torneio, na Copa do Nordeste. Naquele ano, o rubro-negro chegou às semifinais e foi eliminado pelo campeão Ceará. Em 2007 e 2012, o regional não foi disputado.

Em nenhuma das quatro temporadas de sucesso na Série B o Vitória passou vexame tão grande na Copa do Brasil, mas também não foi tão longe em duas delas. Em 2007 e 2015, o Leão caiu na 2ª fase, para Athletico-PR e ASA-AL, respectivamente. Em 2012, saiu nas quartas de final para o Coritiba.

Apesar da eliminação na 2ª fase da Copa do Brasil para o Athletico-PR, o ano de 2007 começou para o Vitória com a festa do título baiano e terminou com show das cantoras rubro-negras Ivete Sangalo e Daniela Mercury no gramado do Barradão no final da temporada. O elenco tinha jogadores como o lateral Apodi, o volante Bida, o meia Jackson e os atacantes Índio e Joãozinho. Foram quatro técnicos naquela temporada. Givanildo, Marco Aurélio, Mauro Fernandes e Vadão também passaram pela Toca.

Em 2012, o time começou a temporada sob o comando do técnico Toninho Cerezo, que acabou demitido no começo de abril. O time comandado por ele tinha jogadores como Uelliton, Rildo e Neto Baiano. O auxiliar Ricardo Silva ficou à beira das quatro linhas em algumas partidas, até que Paulo César Carpegiani foi contratado e foi com ele que o rubro-negro iniciou a Série B.

Não seria o único treinador a escrever o nome na campanha de retorno à Série A. Ricardo Silva voltou a passar pelo posto e PC Gusmão encerrou a competição nele. O time foi bastante modificado ao longo da temporada. Comparando os titulares dos últimos jogos no estadual e Série B, apenas dois jogadores se mantiveram no time, o zagueiro Victor Ramos e o meia Pedro Ken.

Em 2015, ano de tropeços amargos, o Vitória começou a temporada com Ricardo Drubscky no comando e teve outros dois treinadores posteriormente, Claudinei Oliveira e Vagner Mancini, com quem festejou o acesso à Série A. Naquele ano, o então presidente Carlos Falcão renunciou ao cargo e Raimundo Viana assumiu mandato tampão.

A equipe titular sofreu mudanças ao longo do ano. Em um comparativo entre os titulares das partidas derradeiras do Baiano e Série B, cinco jogadores marcam presença: o goleiro Fernando, o zagueiro Ramon, os volantes Amaral e Flávio, além do meia-atacante Vander.

Os detalhes das quatro campanhas de sucesso do Vitória na Série B do Brasileiro:

1992

Campeonato Baiano: Campeão

Copa do Nordeste: Torneio não existia

Copa do Brasil: Não disputou

2007

Campeonato Baiano: Campeão

Copa do Nordeste: Torneio não foi disputado

Copa do Brasil: Eliminado na 2ª fase pelo Athletico-PR

2012

Campeonato Baiano: Vice-campeão

Copa do Nordeste: Torneio não foi disputado

Copa do Brasil: Eliminado nas quartas de final pelo Coritiba

2015

Campeonato Baiano: 5º lugar

Copa do Nordeste: 3º colocado

Copa do Brasil: Eliminado pelo ASA-AL na 2ª fase