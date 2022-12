Renata Lo Prete viraliza ao trocar sapato após erro ao vivo; confira

A vida de jornalista não é fácil, ainda mais quando algo importante acontece no meio do dia, como foi a morte do ex-jogador Pelé. No programa Jornal da Globo, exibido na madrugada desta sexta-feira (30), a apresentadora Renata Lo Prete mostrou que a notícia vem em primeiro lugar e esqueceu de um detalhe.

Durante um determinado momento, ela apareceu com um calçado esportivo nos pés, mas os câmeras perceberam a gafe e deram zoom na imagem da apresentadora. Pouco depois, ela trocou o tênis por um sapato mais sério, um scarpin preto, já comum no dia a dia da jornalista.

Mas, o que era para ter passado despercebido, acabou viralizando nas redes sociais. Muitos internautas conseguiram flagrar a troca de sapatos e publicaram no Twitter a sequência. Até o humorista Paulo Vieira não perdeu a oportunidade de brincar com a situação.