Repórter beijado no Carnaval é conhecido como ‘príncipe do meme’

O repórter Rodrigo de Luna chamou a atenção nas redes sociais no último sábado (18), depois de ser beijado à força enquanto fazia transmissão ao vivo do bloco Galo da Madrugada. Mas essa não foi a primeira vez que o funcionário da TV Guararapes, afiliada da TV Record em Pernambuco, passou pela situação – e com a mesma foliã.

Rodrigo já tinha entrevistado a mulher, uma influenciadora conhecida como Grande Mamis, em um show do cantor João Gomes em Recife. Na breve conversa no Galo da Madrugada, os dois citam o episódio. “Eu vou me jogar amanhã daquele jeito. Eu vou te beijar tanto”, disse a entrevistada. Em seguida, ela agarrou o repórter e o beijou.

“A última vez que ela fez isso foi lá em João Gomes. Eu sou casado, mulher! Eu quase apanho quando chego em casa”, respondeu Rodrigo, que é casado com o consultor Thiago Melo.