Repórter da Record se casa com produtora da Globo: ‘Amor sempre vence’

A repórter da Record, Lorena Coutinho, surpreendeu os seguidores ao compartilhar que trocou alianças com a produtora da Globo, Natália Daumas, que trabalha no Encontro com Patrícia Poeta.

As duas estão juntas há alguns anos e, no último sábado (18), mostrou aos mais de 127 mil seguidores a união civil que aconteceu. “Agora é oficial: casadas no civil. O amor sempre vence”, escreveu Lorena Coutinho.

Nos comentários, diversos jornalistas parabenizaram a união das duas. “Parabéns”, escreveu Mariana Godoy, do Fala Brasil. Já o comentarista do Balanço Geral SP, Renato Lombardi, reagiu com aplausos o amor das colegas.

A jornalista da Record, empresa evangélica, compartilhou a certidão de casamento nas redes sociais e sempre reforçou que é uma defensora dos direitos LGBTQIAPN+. Natália e Lorena se conheceram quando ainda estavam trabalhando juntas na emissora de Edir Macedo.