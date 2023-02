Repórter é beijado na boca ao vivo por entrevistada em bloco

O repórter Rodrigo de Luna, da TV Guararapes, afiliada da Record TV, em Pernambuco, recebeu um beijo na boca de uma foliã enquanto fazia uma transmissão ao vivo do bloco Galo da Madrugada, neste sábado (18).

Nas imagens, Rodrigo de Luna entrevista a mulher e questiona como está sendo o retorno do carnaval para ela após a pandemia. “Eu vou me jogar amanhã daquele jeito. Eu vou te beijar tanto”, responde a entrevistada. Em seguida, a mulher o agarra e o beija.

“A última vez que ela fez isso foi lá em João Gomes. Eu sou casado, mulher! Eu quase apanho quando chego em casa”, disse o repórter para a entrevistada, que já o tinha beijado durante um show de João Gomes.

Nas redes sociais, o beijo forçado foi criticado por homens e mulheres. ‘Absurdo, não é não’, disse uma seguidora. “Acham que isso só vale para as mulheres. Tem que respeitar independente do sexo”, replicou uma seguidora do repórter. “De novo ela? Já já o esposo pede o divórcio”, comentou outro seguidor.

O próprio repórter compartilhou o vídeo em seu perfil no Instagram: ‘Ela voltou a atacar. E já prometeu mais pra amanha, viu!, disse Luna, com emojis de riso.

Rodrigo de Luna é casado com o consultor Thiago Melo.