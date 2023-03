Ressaca na Casa da Mãe tem samba e outros gêneros

Os shows na Casa da Mãe vão de segunda a sábado, com a variedade de sons que é característica do palco localizado no Rio Vermelho. Nesta sexta (3), 22h, por exemplo, é dia de Ressaca do Carnaval e do samba de raiz das meninas do Samba de Pretas, grupo composto por oito musicistas e cantoras. No repertório delas o melhor do samba de todos os tempos.

No sábado (4), a energia de Momo continua com o show inédito O Carnaval Nunca Acaba, que de Elpídio Bastos apresenta a partir das 21h. Cantor, compositor, diretor musical e baixista do Olodum há quase duas décadas, Elpídio é uma referência tanto da música baiana quanto da chamada world music.

Quem quiser se programar, a Casa da Mãe começa a semana com mais música. Na segunda, às 21h, tem a modernidade da cantora carioca Mãeana, que se apresenta com o show “mãeana canta J.G.”, uma homenagem a João Gilberto e a João Gomes. Ana Lomelino, a mãeana, estará acompanhada de Bem Gil, com quem é casada, e Sebastian Notini.

Na terça, 21h, é a vez so samba-jazz de Mathias Traut, Samuel Cabral, Tobias Möller, Jordi Amorim e Fernando Isaia. Na quarta, 21h, o chorinho marca presença com o grupo Siri Catado, que, sob o comando de Ênio Bernardes (percussão e voz), promove mais uma animada roda de choro, na companhia de Dudu Reis (cavaquinho), Leandro Tigrão (flauta) e Daniel Veloso Rocho (violão de 7cordas). O Choro Catado toca choro contemporâneo e as composições de mestres como Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Waldir Azevedo.

Casa da Mãe, Rio Vermelho, sempre as 21h | Ingressos variam de R$ 20 a R$ 25