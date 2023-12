“Retrocesso”, diz Guajajara sobre promulgação do marco temporal

A ministra Sonia Guajajara disse que a promulgação da lei pelo Senado é um “retrocesso contra os povos indígenas” Sérgio Lima/Poder360 – 11.jan.2023

PODER360 29.dez.2023 (sexta-feira) – 12h40



A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, disse na 5ª feira (28.dez.2023) que a promulgação do marco temporal pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), é um “retrocesso contra os povos indígenas”.

“O presidente [Luiz Inácio] Lula [da Silva] não promulgou a Lei do Marco Temporal após a derrubada dos vetos no Congresso, mas hoje [5ª feira (28.dez.2023)], infelizmente, a lei foi promulgada pelo presidente do Senado. Retrocesso contra os povos indígenas. Últimos dias de 2023 vindo para nos mostrar que a luta não para!”, declarou em publicação no X (ex-Twitter).

O veto do Lula ao marco temporal foi derrubado pelo Congresso em 14 de dezembro por 374 a 156 votos. Contou com articulação da bancada do agronegócio.

A tese define que os indígenas têm direito apenas aos territórios ocupados por eles em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal.

A proposta foi aprovada no Congresso e o presidente vetou o texto em outubro. Antes, em 21 de setembro, o STF (Supremo Tribunal Federal) já havia determinado, por 9 votos a 2, que a tese era inconstitucional. Uma semana depois, retomou a análise do caso e definiu a nova tese, barrando o marco temporal.

Governo irá ao STF contra lei do marco temporal, diz AGU.