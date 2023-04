Reunião para discutir implementação da Lei Paulo Gustavo ocorre nesta segunda (17)

(Foto: Wesley Morau)

Nesta segunda-feira (17), às 19 horas, a Casa da Cultura de Teixeira de Freitas realizará uma reunião com artistas da Literatura e Artes Visuais (Desenho, Arquitetura, Fotografia, entre outros) do município para discutir sobre a implementação da Lei Complementar 195/2022, intitulada como “Lei Paulo Gustavo”.

O evento é parte de uma série de reuniões setoriais com os diversos segmentos culturais em território teixeirense, com a finalidade de garantir a total transparência no processo de compreensão da função da lei, da construção dos seus mecanismos (editais, chamamento público, premiações), e contrapartidas. Além disso, a sociedade participa de forma democrática na implementação da Lei no âmbito municipal.

As reuniões serão organizadas pela Casa da Cultura com o acompanhamento do Conselho de Cultura de Teixeira de Freitas, mediadas pelo Vice-Presidente do Conselho de Cultura e Coordenador de Cultura, o Sr. Ângelo Oliveira.

Informações sobre o evento:

Endereço: Sede da Casa da Cultura – Rua Mauá, nº 143, Centro

Dia: 17/04/2022 (segunda-feira)

Horário: 19 horas

