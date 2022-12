Réveillon em Copacabana terá patrulhamento por drones, pontos de revista e torres da Polícia na orla

A Prefeitura do Rio de Janeiro está terminando os preparativos para o Réveillon 2023. Esse será o ano de retomada total da tradicional celebração e além dos tradicionais palcos de Copacabana, outros nove pontos de atração estarão espalhados pela capital. Na principal praia carioca, dois palcos receberão shows. O primeiro será em frente ao Copacabana Palace e terá shows de Zeca Pagodinho, Iza e Alexandre Pires, além da bateria da Grande Rio. Já o segundo terá nomes como Mart’nália, Bala Desejo, Gilsons, Preta Gil e a bateria da Beija-Flor. Ao todo, deverá haver 12 minutos de queima de fogos na orla de Copacabana, com 10 balsas sendo utilizadas no momento. A expectativa é de que 100% da rede hoteleira da cidade esteja ocupada. Para garantir a segurança do público, a Secretaria de Ordem Pública terá oito bases de apoio espalhadas e cinco tendas operacionais. Além disso, mais de 1,5 mil agentes foram mobilizados e foram confirmadas rondas na orla da praia. Copacabana terá quatro torres da PM. Para chegar à orla, será necessário passar por revistas obrigatórias nos acessos à praia. Por fim, as autoridades terão, ainda, o apoio de drones e helicópteros para realizar o monitoramento do evento.