Rezende marca aos 45 minutos do 2º tempo e Bahia vence o Atlético na Fonte Nova

Na estreia na Fonte Nova em 2023, o Bahia não decepcionou e embalou o terceiro triunfo no Campeonato Baiano. Na noite desta quarta-feira (18), o Esquadrão venceu o Atlético de Alagoinhas por 2×1, em duelo onde o gol da vitória saiu aos 45 minutos do 2º tempo.

O tricolor começou a partida em alta rotação e abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com Biel. A equipe da capital teve volume para encerrar a primeira etapa com um placar elástico, mas não conseguiu e na reta final levou o empate, marcado por Gustavo Custódio.

Na segunda etapa, o tricolor perdeu intensidade e correu alguns riscos, mas no finalzinho o volante Rezende acertou um belo chute para garantir os três pontos. O Esquadrão lidera o Baianão, com nove pontos.

Bahia e Atlético agora vão dar uma pausa no Baianão. No final de semana as equipes estreiam na Copa do Nordeste. O tricolor visita o Sampaio Corrêa, enquanto o Carcará enfrentará o Náutico, no Carneirão.

FRENÉTICO

Em busca do terceiro triunfo seguido, o técnico Renato Paiva promoveu a estreia do atacante Kayky, que formou o trio de frente com Biel e Ricardo Goulart. O garoto Ryan ficou com a vaga do poupado Matheus Bahia, enquanto Acevedo entrou no lugar de Mugni.

A linha alta nos primeiros minutos deu uma amostra do que seria o tricolor na partida. Com mais posse de bola, o Esquadrão sufocou o Atlético na defesa e não demorou para as chances aparecerem.

Aos cinco minutos, Goulart pegou o rebote do goleiro Fábio Lima após o chute de Kayky e mandou para as redes. A arbitragem flagrou impedimento do atacante tricolor.

A pressão do Bahia voltou a surtir efeito. Aos 11 minutos, Kayky recebeu de Borel, deixou o marcador na saudade e tocou para Biel. Dentro da área, o atacante foi derrubado, mas conseguiu finalizar e abriu o placar para o Esquadrão na Fonte Nova.

O gol animou a torcida e que cantou ainda mais alto nas arquibancadas. Enquanto isso, o Esquadrão ia empilhando boas oportunidades. Goulart tentou de voleio, mas Fábio Lima salvou o Carcará.

Atordoado, o Atlético tentou sair da pressão tricolor, mas encontrou uma defesa bem postada. Quando a bola passou por Raul Gustavo e Kanu, Marcos Felipe apareceu como um líbero para salvar. As saídas do goleiro, aliás, renderam aplausos da torcida.

Mesmo com o domínio absoluto na primeira etapa, o tricolor pecou na pontaria e não conseguiu transformar em gols as boas chances criadas. Aí veio o banho de água fria.

Na única chegada do Atlético ao ataque, Gustavo recebeu o lançamento e saiu de cara com Marcos Felipe. O atacante driblou o goleiro e deixou tudo igual para o Carcará, aos 43 minutos.

O Bahia voltou para a segunda etapa com Miqueias no lugar de Douglas Borel, que recebeu cartão amarelo no primeiro tempo. A postura do time não mudou. Na base do toque de bola, o Esquadrão chegava fácil ao ataque. Mas faltava caprichar na finalização.

Quem apresentou mudança foi o Atlético. O time do interior subiu as linhas e ocupou o campo defensivo do Bahia, incomodando um pouco mais o tricolor.

O técnico Renato Paiva deixou o Bahia mais ofensivo ao colocar Jacaré e Everaldo nas vagas de Daniel e Goulart, respectivamente. Estreante da noite, o lateral Chávez também foi para o campo. O problema do tricolor continuava nas finalizações. Aos 25 minutos Rezende recebeu cruzamento rasteiro. Na marca do pênalti o volante pegou mal na bola e perdeu mais uma boa chance.

Apesar das alterações, o Bahia perdeu intensidade e apresentou dificuldades no ataque. Do outro lado, Jarles teve a grande chance para o Atlético de Alagoinhas. O duelo ia se arrastando para o empate, mas na reta final o herói improvável apareceu para o tricolor.

O volante Rezende recebeu na entrada da área, fez a parede, girou sobre o marcador e mandou um belo chute sem chances para o goleiro Fábio Lima. O camisa cinco se redimiu do tento perdido e decretou o triunfo do Bahia, aos 45 minutos do 2º tempo.

FICHA TÉCNICA

Bahia 2×1 Atlético de Alagoinhas – Campeonato Baiano (3ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Borel (Miqueias), Kanu, Raul Gustavo e Ryan (Chávez); Rezende, Acevedo e Daniel (jacaré); Kayky (Mugni), Ricardo Goulart (Everaldo) e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Atlético: Fábio Lima, Paulinho (Van), Diego, Caíque e Lucas Luan (Juninho); Gilmar, Ramires e Danilo (Emerson); Gustavo (João Felipe), Jarles e Misael (Lucas Alisson). Técnico: Agnaldo Liz.

Local: Fonte Nova

Gols: Biel, aos 11, Gustavo, aos 43 minutos do 1º tempo, Rezende, aos 45 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Borel, Jacaré, Chávez (Bahia); Paulinho, Diego, Fábio Lima (Atlético)

Público: 23.302 pagantes

Renda: R$ 397.380,50

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrade, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto.