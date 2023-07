Ricardo Nunes e Tarcísio divergem sobre ‘transferência’ da Cracolândia para o Bom Retiro

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, (Republicanos) mostraram divergência sobre a ideia de deslocar o fluxo da Cracolândia do centro da capital para o bairro do Bom Retiro. Tarcísio disse que o governo vem fazendo um censo da Cracolândia para separar usuários de droga, moradores e traficantes e tentar levar os dependentes químicos para um novo endereço. O governador assumiu que não há uma estratégia definida, mas que o plano de migrar o fluxo de usuários já começou e que definir o perfil dos frequentadores da região vai individualizar a conduta. Tarcísio também afirmou que a internação compulsória, tema defendido por Ricardo Nunes, pode ser a solução para alguns dos dependentes químicos, afirmando que trata do assunto com o Poder Judiciário.

Nunes admitiu que não sabia do plano. Ele voltou a dizer que mudar o fluxo de lugar é uma tarefa difícil, mas destacou que a ideia de direcionar os usuários de drogas para o Complexo Prates, no Bom Retiro, como pretendido por Tarcísio, é uma possibilidade. “Nós temos vários serviços da prefeitura de São Paulo que fazem o atendimento. Creio que seja isso, de fazer um redirecionamento para tratamento, não de remover a Cracolândia de um local para outro”, disse Nunes. Fontes do Comitê da Cracolândia, gerido pelo Estado e pelo município, confirmam o início da estratégia de redirecionamento de dependentes químicos e admitem dificuldades no processo. As polícias Civil e Militar estarão envolvidos no processo, assim como a Guarda Civil Metropolitana.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini