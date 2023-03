Espetáculo infantil ‘Saudades, João’ estreia com desconto Clube CORREIO

O espetáculo Saudades, João estará no Teatro Módulo nos dias 13 e 20 de novembro (domingos) às 11 horas. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pela internet através da plataforma Sympla.

O espetáculo homenageia a cultura nordestina, abordando elementos típicos juninos e do sertão. Desta forma, transporta o espectador para o universo da festa de São João, ambientando-o através de diversas referências ligadas aos festejos juninos e celebrando as tradições culturais do povo nordestino.

‘Saudades, João’ conta a história de um menino que está se isolando do mundo, devido a uma intensa tristeza em razão da recente perda do avô. Após um conflito, João é transportado para um outro mundo onde um Mago tirano controla tudo e proibiu qualquer manifestação relacionada à festa que não Deve ser nomeada (São João).

Neste mundo, João encontra uma série de personagens que remetem à cultura junina, desenvolvendo com eles uma relação de ajuda mútua. Os novos amigos o ajudam a lidar com a saudade e a tristeza e o garoto os ajuda a lutar contra a tirania e a opressão.

SERVIÇO

Espetáculo Saudades, João

Quando: 13 e 20 de novembro (domingo)

Horário: 11h

Onde: Teatro Módulo

Valor: R$40 (inteira) e R$20 (meia)

Clientes Clube CORREIO: R$ 24 (inteira)

Vendas: Bilheteria do Teatro e Sympla

Classificação: Livre