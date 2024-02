Rio transborda e 50 casas são interditadas no interior de São Paulo

A cidade de São Luiz do Paraitinga, localizada a 174 km da capital paulista, tem sido atingida por fortes chuvas entre quinta-feira, 22, e nesta sexta-feira, 23, que ocasionaram o transbordamento do rio Paraitinga. O município que integra o Vale do Paraíba é só mais um dos afetados pelo acúmulo de água. De acordo com a Defesa Civil do Município, 50 residências precisaram ser interditadas e pelo menos 18 pessoas precisaram ser alojadas pelo município. O Órgão também afirmou que o rio está mais de quatro metros acima do nível normal e a previsão é de que alcance o pico de cinco metros. Além disso, enfatizou que não há necessidade de ajuda humanitária no momento.

Na última terça-feira, 20, uma mulher de 51 anos morreu após ter sido arrastada por uma enxurrada em Aparecida (SP), que também integra a região do Vale do Paraíba. A capital São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta sexta-feira. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, bairros na Zona Leste registraram queda de granizo. Entre às 0h e às 19h10 de hoje, o Corpo de Bombeiros havia registrado na capital e região metropolitana 101 chamados para queda de árvores, dois pontos de alagamento e um desmonoramento de muro (sem registro de vítimas).