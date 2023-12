Rituais para a passagem de ano e cores que trazem boas energias

Os quatro elementos e os signos do zodíaco podem ajudar a emanar boas vibrações para 2024.

Para os amantes do misticismo, a virada do ano é o momento ideal para fazer rituais e adotar práticas para emanar boas vibrações. Algumas pessoas gostam de pular sete ondas na praia para atrair sorte, outras preferem incluir a lentilha no cardápio da ceia para trazer prosperidade. Há muitas formas de iniciar o novo ano com boas energias. Do ponto de vista astrológico, alguns rituais e cores podem contribuir para o momento de transição.

Segundo a astróloga Cláudia Lisboa, o ano novo para a astrologia é consagrado apenas em março, quando o Sol entra no signo de Áries. No entanto, o dia 31 de dezembro também tem seu simbolismo e, por esse motivo, os ritos astrológicos podem ser feitos na data.

A profissional explica que as práticas podem ser realizadas a partir do signo solar ou de qualquer outro posicionamento do mapa astral online, documento pode ser obtido em sites de astrologia a partir das informações sobre a data, cidade e o horário de nascimento.

Rituais de passagem para 2024

Cláudia Lisboa elenca os rituais para a virada do ano considerando os signos dos quatro elementos: Fogo, Terra, Água e Ar, que apresentam características diferentes e têm suas energias nativas ativadas de formas distintas.

No caso de Fogo, os representantes são Áries, Leão e Sagitário. A astróloga explica que são indivíduos com protagonismo e assertividade. Criar afirmações baseadas no que querem conquistar é o ritual mais poderoso que um nativo de Fogo pode fazer na virada do ano. Hábitos como pegar sol e realizar atividade física auxiliam os arianos, leoninos e sagitarianos a renovarem as energias para o ciclo que se inicia.

Touro, Virgem e Capricórnio são os representantes de Terra. De acordo com a profissional, esses nativos se encontram na construtividade e no processo de realização, por isso, “botar a mão na massa é fundamental”. Dessa forma, para entrarem em contato com o seu poder pessoal na virada do ano, taurinos, virginianos e capricornianos devem focar em planos e intenções.

O ritual indicado pela astróloga é a carta de manifestação, que consiste em pegar um papel em branco para escrever todas as metas que se deseja alcançar, usando sempre o presente, como “eu estou trabalhando…” ou “eu estou fazendo…” A dica final é escrever o nome em cima do papel e plantá-lo na terra com qualquer tipo de semente.

Gêmeos, Libra e Aquário são os protagonistas do elemento Ar. Para esses nativos, falar, escrever ou se comunicar de qualquer forma é considerado libertador. Por esse motivo, na virada do ano, o rito mais indicado é colocar em palavras o que se pensa e sente, seja dialogando com alguém ou escrevendo para si mesmo.

Por fim, a astróloga fala do elemento Água, representado por Câncer, Escorpião e Peixes. A dica para esses nativos é objetiva: colocar em prática o perdão na virada do ano. Para essas pessoas, nunca é bom iniciar um ciclo com mágoas, pois intoxica e compromete os bons frutos do futuro. Cláudia Lisboa aconselha os nativos desse elemento a mergulharem mais, seja no mar, numa lagoa ou na cachoeira.

Para quem gosta do assunto e tem interesse em saber mais sobre a relação entre signos e elementos, uma dica é procurar o melhor curso de astrologia para se aprofundar no tema.

Existe a cor certa para a virada?

Muitas pessoas têm o hábito de usar branco para atrair paz para o novo ano. Mas conforme explicam os profissionais do movimento Astrologia Luz e Sombra, há cores específicas que podem ajudar a ativar as energias de cada um dos 12 signos do zodíaco. Conhecê-las é a melhor forma para acertar na escolha.

Cada signo é regido por um planeta, o que pode trazer energias diferentes. Dessa forma, a cor para a virada deve ser decidida com base nas sensações que se deseja emanar para 2024, sendo cada uma delas relacionada a um astro e um signo.

Áries é regido por Marte, planeta da autoafirmação, ação e liderança. Para quem quiser se conectar com energias de coragem, poder e confiança, a recomendação é optar pela cor vermelha.

Touro é regido por Vênus, astro que fala sobre amor, prazer e beleza. A energia de ambos está associada à estabilidade, segurança, determinação e aos prazeres. As tonalidades terrosas, azul e rosa bebê são indicadas para quem quiser atrair essas sensações.

Gêmeos, por sua vez, é regido por Mercúrio, e ambos falam do poder de comunicação, linguagem, diálogo, movimento e múltiplas atividades. A orientação para quem busca emanar esses aspectos em 2024 é escolher roupas coloridas e vibrantes.

Regido pela Lua, Câncer fala sobre emoções, intuição, sensibilidade, criatividade e afeto. A cor que conecta os indivíduos a essas sensações é a prata, que pode aparecer em roupas, calçados ou acessórios.

O signo de Leão é regido pelo Sol. Os dois se conectam com energia, vitalidade, autoestima, autoconfiança, criatividade, alegria e generosidade. A recomendação para vibrar na mesma sintonia é a cor dourada.

Já o signo de Virgem é regido por Mercúrio, sendo os dois responsáveis por fertilidade, simplicidade, observação de detalhes e sofisticação. O signo tem o mesmo regente que Gêmeos e, por isso, a recomendação é a mesma: muitas cores vibrantes.

Libra é regido por Vênus, sendo conhecido por falar de amor, afeto, justiça, cooperação e diplomacia. A tonalidade indicada é a mesma feita para os nativos de Touro.

Com duas regências, o signo de Escorpião tem influência de Marte e Plutão. As sensações alinhadas a eles são de transformação, intensidade, desapego, sensibilidade, criatividade, profundidade e regeneração. As cores vermelho e marrom transmitem essas energias.

Sagitário é regido por Júpiter, deus da expansão e do crescimento. As cores recomendadas são azul royal e roxo para buscar as energias vitais dos dois elementos, que são: otimismo, confiança, fé e conclusão de metas.

Regido por Saturno, Capricórnio é um signo que se relaciona com planejamento, ambições, foco, consciência, prudência, disciplina e realizações. Segundo o movimento Astrologia Luz e Sombra, as cores capazes de emanarem essas energias para 2024 são preto e cinza.

Aquário tem dupla regência, de Saturno e Urano. Os temas e forças relacionados a esses três são: originalidade, revolução, renovação, humanidade e amizade. As cores mais recomendadas são preto, cinza e azul.

Por fim, Peixes é regido por Júpiter e Netuno. As energias vitais desse signo são intuição, criatividade, sensibilidade, empatia e reflexão, e as cores recomendadas para emaná-las são roxo, azul royal e verde-mar.