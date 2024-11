Robbie Williams será representado por um macaco na cinebiografia ‘Better Man’

Um dos maiores astros britânicos se chama Robbie Williams. Com uma legião de fãs e hits atemporais, como “Angels” e “Come Undone”, a cinebiografia do cantor, “Better Man”, chega aos cinemas no dia 6 de fevereiro de 2025 e ele será representado por um macaco. O diretor Michael Gracey explica que a decisão foi tomada quando ele perguntou ao cantor qual animal ele seria, e Williams respondeu que seria um macaco.

Foi aí que o cineasta decidiu colocar o popstar como um animal, fazendo com que parte da vida, inseguranças e sentimentos do artista fossem abertos ao público da forma mais pessoal possível. O filme é estrelado por nomes como o comediante Steve Pemberton e os atores Jonno Davies, Damon Herriman e Alison Steadman. Além disso, o próprio Williams faz parte do elenco e o longa tem roteiro assinado por Gracey e pela dupla Simon Gleeson e Oliver Cole.

Confira o teaser