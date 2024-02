Rodízio de carros estará suspenso em São Paulo nesta quarta-feira

O rodízio municipal de carros estará suspenso em São Paulo nesta quarta-feira de cinzas, 14. Anteriormente, havia sido comunicado a suspensão do rodízio apenas na segunda-feira, 12, e na terça-feira, 13. A medida, de acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), se deve à redução significativa na circulação de veículos. O retorno do rodízio está previsto apenas para a quinta-feira, dia 15. Além disso, a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) e as faixas exclusivas de ônibus voltarão a funcionar normalmente a partir desta quarta-feira. Já o estacionamento rotativo pago, conhecido como Zona Azul, retorna após um dia de suspensão. Vale ressaltar que as restrições existentes na cidade continuam em vigor, como o rodízio de veículos pesados, como caminhões, e a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Adrielle Farias

Leia também

Buenos Aires será sede da final da Libertadores pela primeira vez



Bolsas europeias caem após dados de inflação nos EUA



*Reportagem produzida com auxílio de IA