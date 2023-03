Rodovia Mogi-Bertioga será liberada totalmente nesta terça-feira

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) será totalmente liberada nesta terça-feira, 7, informou o Governo de São Paulo. Inicialmente, a liberação parcial da pista ocorreria em dois meses. No entanto, o trabalho de de recuperação da via reuniu diversas frentes de trabalho na região o que permitiu a antecipação. O tráfego estava bloqueado desde o dia 19 de fevereiro, quando o asfalto cedeu na altura do km 82, na altura do município de Biritiba-Mirim, em decorrência das fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo. Uma cratera se abriu. Também houve houve queda de barreira nos km 90 e 91 e erosão no km 87. As obras na pista duraram 15 dias, sendo inciadas no dia 21 de fevereiro. Outras intervenções, como o novo sistema de drenagem e construção do muro arrimo deverão ser concluídas em até 180 dias. O investimento é de R$ 9,4 milhões. A pista deve ser liberada por volta das 18 horas, quando será realizada uma coletiva no local. No dia 1º março, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou a dizer que a liberação ocorreria até o fim de mês. As chuvas que atingiram o litoral norte de SP matou 65 pessoas até o momento, sendo 64 em São Sebastião e um em Ubatuba. No total, 57 corpos foram identificados e liberados. São 21 homens adultos, 17 mulheres e 19 crianças.

