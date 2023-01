Rodrigo Pacheco convoca sessão extraordinária para votar decreto de intervenção no DF

Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, convocou na noite deste domingo, 8, uma reunião extraordinária para o Congresso Nacional votar o Decreto 11.377/23, pelo tempo que for necessário, assinado pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva horas antes que decreta intervenção federal no Distrito Federal com “o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública, nos termos que especifíca”. A reunião não terá pagamento de ajuda de custo. Pouco depois da invasão ao Congresso Nacional, Lula nomeou Ricardo Garcia Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, como interventor federal. O Congresso está de recesso. Se aprovada, a ação será mantida no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro.

