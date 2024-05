Um ano sem Rita Lee: Rita Cadillac realiza homenagem juntamente com Roberto Trevisan com direito a celebração na Time Square

Artista realiza tributo musical à Rainha do Rock brasileiro em seu primeiro ano de falecimento

O cantor e compositor mineiro Roberto Trevisan abraçou o desafio de prestar homenagem a Rita Lee, a Rainha do Rock Brasileiro, cujo legado é permeado por elementos transformadores que alimentaram e moldaram os sonhos (e rebeldia) de toda uma geração. Em sua composição intitulada “Padroeira da Liberdade”, Trevisan ousa expressar sua admiração a Rita Lee, que desafiou a onda moralista e conservadora da época, além de enfrentar com ousadia, veemência e bravura a ditadura e as normas patriarcais do país.

Exatamente a meia noite do dia 08 de maio, data que completou um ano de falecimento da Rita Lee, Trevisan prestou homenagem para a Rita Lee na Time Square que exibiu imagens do clipe que reverencia a icônica e eterna cantora brasileira.

“Padroeira da Liberdade” reverencia a artista por sua contribuição transformadora à música e à sociedade e conta com a participação especial da ex-chacrete Rita Cadillac.

Trevisan, conhecido por suas composições que enaltecem saudosas figuras brasileiras, destaca nesta canção a faceta de Rita Lee como defensora dos animais. Com versos cativantes e um refrão que incita à alegria, o artista une-se a Rita Cadillac para formar uma ode à diva do rock nacional.

A escolha de Rita Cadillac para esta homenagem se deu em função da amizade de longa data entre as duas artistas, que resultou na gravação de ‘Rita canta Rita’ por Cadillac, com músicas selecionadas pela própria Rita Lee. A gravação de “Padroeira da Liberdade” ocorreu nos estúdios de Roosevelt, em New Jersey.

A produção da música ficou a cargo do ex-baixista da banda Bon Jovi, Dan Skye, responsável pelos trabalhos de mixagem, edição e masterização.

Ao unir suas vozes, Trevisan e Rita Cadillac transmitem toda a sua emoção e alegria através da música. Essa união, pontuada com irreverência, traz a homenagem e vibe de uma das principais (e mais queridas) cantoras de rock, revolucionária, imortalizada, cuja imagem icônica, com seus cabelos lisos, franja e tingidos de vermelho, permanece viva na memória coletiva.

O lançamento de “Padroeira da Liberdade” representa uma celebração à vida e à carreira de Rita Lee, bem como uma homenagem à sua trajetória artística e à sua contribuição à música brasileira.

Sobre Roberto Trevisan

Roberto Trevisan é um renomado cantor, compositor e produtor musical brasileiro que já participou de diversos festivais de música no Brasil e no exterior, lançando seu primeiro álbum, “De volta”, em 2002. Desde então, lançou mais cinco discos, sendo o mais recente, “Resgatando sonhos”, de 2022.

