Rodrygo herda a camisa 10 de Neymar em amistoso contra Marrocos

Pela primeira vez, o atacante Rodrygo será o camisa 10 da Seleção Brasileira. A CBF confirmou que o jogador do Real Madrid foi o escolhido para usar o emblemático número no amistoso contra o Marrocos, no próximo sábado (25). A chance veio após a ausência de Neymar, que se recupera de lesão no tornozelo e não foi convocado.

Rodrygo é mais uma cria do Santos a vestir a camisa mais famosa da amarelinha, assim como o próprio atacante do Paris Saint-Germain e Pelé. O Rei do Futebol, aliás, é o recordista de aparições com a numeração: 105 vezes. Neymar vem em segundo, com 94 aparições. As camisas de seleções são numeradas desde a Copa de 1950.

Apesar de ser a estreia de Rodrygo com a camisa 10 na equipe principal do Brasil, ele já carregou o número nas costas pelas categorias de base. O jogador vestiu a blusa no Sul-Americano Sub-20 de 2019.

Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (25), às 19h, no Estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger. Este será o primeiro jogo da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2022, no Catar.