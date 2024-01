Rogério Correia diz que “bolsonarismo” mandaria “crucificar Jesus”

Deputado criticou proposta de investigar padre Júlio Lancellotti em CPI na Câmara Municipal de SP; requerimento precisa ser aprovado

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) questionou se “alguém ainda tem dúvidas” que o bolsonarismo “mandaria crucificar Jesus Cristo” em publicação crítica à criação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na Câmara Municipal de São Paulo para investigar ONGs (Organizações Não Governamentais) que atuam no centro da capital paulista. Um dos possíveis alvos da comissão é o padre Julio Lancellotti.

“Alguém ainda tem dúvidas de que o bolsonarismo, enquanto corrente que tende ao fascismo, mandaria crucificar Jesus Cristo?”, escreveu o congressista em seu perfil no X (ex-Twitter) na madrugada desta 5ª feira (4.jan.2023). A imagem compartilhada por Correia também pedia para que as pessoas protegessem o pároco.

A proposta do vereador Rubinho Nunes (União Brasil-SP) foi protocolada em 6 de dezembro, mas ainda não tem data para ser instalada, uma vez que o requerimento precisa ser aprovado em plenário e há uma fila de proposições de outras CPIs. O movimento A Craco Resiste também será um dos investigados.

Padre Julio Lancellotti O padre de 75 anos ficou conhecido por atuar na assistência social de pessoas em situação de rua. Sacerdote na pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, formou-se em pedagogia na Faculdade Oswaldo Cruz e como auxiliar de enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista. Venceu em 2021 o prêmio Zilda Arns, voltado a pessoas que contribuíram para os direitos dos idosos. O título foi entregue pela Câmara dos Deputados.

Em setembro, o padre recebeu a medalha de Ordem do Mérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no grau de Grã-Cruz, pela sua atuação na defesa dos direitos humanos e das pessoas em situação de rua. A homenagem foi concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por meio de decreto. O presidente também chamou Lancellotti de “homem de Deus que representa os valores de Cristo”, em 11 de dezembro.