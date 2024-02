(Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas informa que a Secretaria de Projetos Estratégicos realiza, no momento, serviços de manutenção em pontos específicos da obra de drenagem no entorno do Shopping Teixeira Mall. Por isso, a rua Teixeira de Freitas ficará interditada durante esta quinta-feira (08), e a rua Antônio Simplício será interditada durante a sexta-feira (09).

O Departamento de Trânsito e a Guarda Municipal estarão presentes no entorno para orientar a população sobre o acesso de vias alternativas. A administração pública pede a compreensão de todos.

O post Ruas no entorno do Shopping Teixeira Mall ficam interditadas para serviços de manutenção; confira apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.