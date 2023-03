Rubel: sensação de viver no governo Bolsonaro inspirou novo disco

O cantor Rubel contou nesta quarta-feira (22/3) em entrevista à coluna que seu disco recém-lançado foi inspirado na sensação de viver no Brasil durante o governo Bolsonaro. Rubel disse que esse desejo o fez abandonar o estilo doce de seus dois álbuns anteriores e se conectar mais à realidade brasileira com o álbum duplo “As palavras volume 1 e 2”.

O artista afirmou que teve o primeiro estalo para o novo álbum em 2019, no início do governo Bolsonaro. Naquela época, ele fazia a turnê do seu segundo, “Casas”, lançado em 2018.

“Comecei a sentir que meu trabalho estava muito desconectado com o que era o Brasil naquele momento. Meu trabalho era muito doce, afetuoso, agradável de se escutar, e a gente vive num país extremamente violento e agressivo”.

“O governo Bolsonaro instaurou novos signos de agressividade, divisão e fissura social que fizeram muita gente ficar desconectada e perdida em relação ao que é o país. Existia uma certa vergonha na sociedade de expressar certas opiniões, de poder parecer imbecil, de ser racista, de ser homofóbico. E acho que quando o Bolsonaro assumiu e esse discurso virou hegemônico, foi uma carta branca para as pessoas entenderem que poderiam, sim”, disse, acrescentando: “Seria uma derrota artística para mim se eu não estivesse olhando para o Brasil em 2019, 2020, 2021 e 2022”.

