Rui Costa minimiza ligação entre ministra do Turismo e miliciano: ‘Nada relevante’

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, 6, e falou sobre as possíveis ligações da ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil) – eleita com nome ‘Daniela do Waguinho’ e se reelegendo à Câmara dos Deputados como a parlamentar mais bem votada do estado fluminense – com a milícia do Rio de Janeiro. Questionado pela imprensa após a primeira reunião ministerial realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu terceiro governo, o político baiano afirmou que não há nada que preocupe o governo federal com um possível apoio de miliciano à sua colega de Esplanada. “Esse assunto não foi abordado, esse assunto não tem nada relevante e, portanto, não está na agenda do governo”, pontuou o chefe da Casa Civil. Durante o encontro com os 37 ministros, o chefe do Executivo não citou o caso nominalmente, mas direcionou o recado e afirmou que os comandantes das pastas que fizerem “coisa errada”, serão demitidos. “Todo mundo sabe que nossa obrigação é fazer as cosias corretas e da melhor forma possível. Quem fizer errado, sabe que tem só um jeito, a pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo. Se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante as investigações e da Justiça“, pontuou o petista. Nesta semana, surgiram imagens de Juracy Alves Prudêncio realizando campanha ao lado de Daniela. No entanto, o rapaz já havia sido condenado por homicídio e consta no relatório estadual da CPI das Milícias como responsável por liderar um grupo miliciano que atua em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Nas suas redes sociais, a ministra pontuou a participação na reunião ministerial e afirmou que seu único foco é a geração de renda e criação de empregos através do turismo.

