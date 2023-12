Rumo à realização profissional: Descubra estratégias para alavancar sua carreira em 2024

Fim de ano e início de ano frequentemente trazem muitas reflexões sobre a carreira. Quando falamos de carreira, encontramos pessoas em diversos momentos: satisfeitas, insatisfeitas, com vontade de crescimento e busca por cargos mais elevados, buscando mudança de emprego, recomeço total, reintegração ao mercado de trabalho ou até mesmo empreendedorismo. Não importa em que ponto alguém esteja, a carreira está em constante evolução, composta por uma variedade de experiências, desde empregos e cargos até formações, habilidades desenvolvidas e conquistas alcançadas. A noção de carreira transcende um simples currículo e história, envolvendo muitos outros aspectos relevantes na jornada profissional.

Dentro desse contexto e considerando os diversos fatores externos, discutir sobre o tema e tomar as melhores decisões não é tarefa simples. Existem profissionais como coaches e mentores que não apenas auxiliam na criação de estratégias e planos para o desenvolvimento profissional, mas também ajudam na definição de objetivos, na execução de mudanças e no desenho de novos caminhos, possibilitando a realização de sonhos que antes pareciam inalcançáveis.

Para oferecer insights sobre o tema, compartilhamos dicas da especialista em carreira e desenvolvimento profissional, Fernanda Fernandes, que não só contribuem para a sua trajetória profissional, mas também para a realização! Veja a seguir.

• Autoconhecimento

Autoconhecimento é um dos fatores primários para uma carreira. Entender seus gostos, interesses, talentos, habilidades, história de vida são fundamentais.

Entendendo sobre si é possível direcionar a vida e a carreira para atividades de maior prazer e de maior aderência ao seu perfil, é possível realizar escolhas mais assertivas, é possível se destacar nos empregos e nos processos seletivos, assim como diversos outros benefícios. Se eu te perguntasse agora, quem é você, o que responderia?

• Planeje sua Carreira

Como a conhecida frase de Lewis Carrel no Alice no País das Maravilhas “Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve”. Saber onde quer chegar é outro ponto fundamental para carreira, contribuindo para o alcance do sucesso, da empregabilidade e de realização profissional e, tem como principais benefícios o protagonismo na carreira, a possibilidade de escolhas direcionadas, o autoconhecimento, a melhoria do desempenho e o reconhecimento profissional, entre diversos outros.

O planejamento de carreira é uma forma de definir esse objetivo e de estruturar o caminho necessário para o alcance, tendo como ponto de partida o momento profissional atual. Sendo assim, comece definindo seu objetivo profissional.

Uma pergunta norteadora é” Aonde você quer chegar?” Quer chegar a um cargo de liderança, ter um salário X, retornar ao mercado de trabalho”, que objetivo seria esse?

Com o foco definido, determine um prazo, seja 1 ano, sejam 10 anos, determine o tempo que quer alcançar o que deseja. Com essas duas etapas estipuladas, hora do plano de ação. O plano de ação consiste quebrar o objetivo em etapas. A pergunta guia dessa etapa é “o que é necessário fazer para chegar ao meu objetivo?”. O plano de ação também requer prazos para a conclusão e pode ser composto de várias ações, tais como, concluir o curso Y, ter a reserva financeira Z, ser fluente no idioma, realizar networking etc.

• Declare os seus objetivos

A declaração de objetivos ajuda em diversos fatores e um deles é a memória. Nossa memória é falha, logo podemos esquecer, principalmente os detalhes, além disso, quando revisitamos um fato, revisitamos com o olhar do momento presente e não com o do fato ocorrido. Então declarar, ter isso por escrito, é uma forma de lembrar de maneira mais certeira seus objetivos, plano de ação e principalmente o porquê das escolhas.

Ter o objetivo e o plano de ação escrito, também ajuda na execução, pois há esse apoio do que e das razões. Sugiro inclusive disponibilizar em algum lugar de fácil acesso, sendo assim um lembrete constante. Além disso, as pessoas costumam relatar que quando planejam e disponibilizam para lembrete, se sentem mais motivadas e alcançam mais seus objetivos.

Um benefício também de declarar é ter o apoio dos amigos, por exemplo, quando compartilha com eles seus objetivos. Dessa forma, é possível receber apoio, gerar motivação e comprometimento, pois eles te ajudam a lembrar, além de serem facilitadores do processo. Um exemplo é buscando um novo trabalho, empresas gostam de indicação, seus amigos sabendo, podem ser parceiros para te indicar e até mesmo compartilharem vagas que talvez não teria acesso.

• Simplifique suas decisões e diga não

Quanto mais opções temos, mais dúvidas teremos e mais desafiadoras serão as escolhas. Um planejamento de carreira, por exemplo, traz clareza dos nossos objetivos. E, quando temos clareza, dizer não e fazer escolhas é mais fácil.

Por mais claro que seja nosso objetivo, situações irão ocorrer e haverá necessidade de um posicionamento. Quando isso ocorrer, avalie se a situação te afasta ou te aproxima do seu objetivo. Se te afastar, será que vale se dedicar e dizer sim?

Outra forma também é reduzir suas opções, por exemplo, eliminando-as. Uma forma de eliminar é avaliar uma com a outra, prefiro A ou B, B ou C e assim segue até ter a decisão.

• O que você tem dito a você?

Nosso cérebro trabalha baseado em comandos, sendo assim, quais comandos você tem se dado? De disposição ou de preguiça, de autoconfiança ou de baixo confiança, de capacidade ou de incapacidade?

Muitos desses comandos irão te aproximar ou afastar do que deseja, por exemplo, quando você acorda e trabalha de home office, você tem um ritual de acordar, se cuidar e se sentar para trabalhar ou levanta e senta direto no computador? Se optou pela segunda, você está dizendo ao seu cérebro e corpo que pode continuar mais lento e não dizendo, vamos, é hora de trabalhar. Pode não parecer, mas isso afeta sua capacidade de atenção, agilidade, capacidade de ação etc, é como se ainda permanecesse em descanso, digamos assim.

Ou será que o comando que se dá é “eu sou assim e não vou mudar” ou “eu não consigo aprender sobre isso”? Então vou te contar um segredo, é se chama neuroplasticidade, é a capacidade de criarmos novas conexões neuronais e aprender mesmo com 80 anos de idade. É a capacidade que temos de mudar padrões, criar e desconstruir hábitos e de nos desenvolvermos. Toda vez que você faz algo novo, recebe um estímulo, há uma conexão neuronal nova sendo criada, quanto mais você repete, mais forte ela se estabelece, melhor habilidade você tem. Sendo assim, mude seus comandos e veja mudanças na sua vida.

• Pare e descanse

Cada vez mais as pesquisas demonstram a importância do descanso para o alto desempenho e para a saúde mental. Uma mente cansada não produz e dificilmente gera bons resultados.

As neurociências já comprovaram que temos limites para a tomada de decisão, a força de vontade e para o foco e atenção, devido a isso precisamos parar, descansar e ter certos limites. Já percebeu que é muito mais difícil resistir ao brigadeiro a noite do que depois do almoço?

Pode parecer clichê, mas faça pausa entre as atividades, limite horário de trabalho, durma bem. Essas são ações fundamentais para o descanso e a recuperação cognitiva.

Gostou das Dicas? Pronto para iniciar mudanças na sua carreira?

Fernanda Fernandes, especialista em carreira e desenvolvimento profissional, desvenda os segredos do sucesso ao cultivar talentos, habilidades e potenciais individuais de forma personalizada. Indo além da consultoria tradicional, guia seus clientes para o reconhecimento e realização profissional, combinando habilidades técnicas, emocionais e comportamentais. Sua abordagem única, identifica e nutre os talentos, ajudando profissionais a enfrentarem situações desafiadoras e a encontrarem significado em suas trajetórias. Com um olhar atento para o futuro do mercado de trabalho, Fernanda destaca a importância do protagonismo, da adaptabilidade e da constante busca por aprendizado na construção da carreira.

