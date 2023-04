Rússia anuncia suspensão de embargo à carne bovina brasileira, afirma Itamaraty

A Rússia tirou o embargo à carne bovina brasileira exportada no Pará, informou nesta sexta-feira, 7, o Ministério das Relações Exteriores. “O governo brasileiro recebeu com satisfação o anúncio hoje, 7 de abril, do fim das restrições à carne bovina brasileira impostas pela Rússia em razão do caso isolado de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) atípica no estado do Pará”, informou o Itamaraty. As importações de carne bovina à Rússia somaram cerca de US$ 165 milhões (cerca de R$ 834 mil, na cotação atual), o equivalente a 24 mil toneladas do produto, só em 2022. O anúncio russo vem dez dias após a Filipinas ter tomado a mesma decisão. No mês passado, os russos tinha colocado embargo sobre as carnes bovinas brasileiras após um caso de “vaca louca”, em uma propriedade de Marabá. A forma atípica é de ocorrência natural e espontânea no rebanho bovino, não representa risco à saúde pública e tampouco justifica restrições à importação, conforme diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). Outro país que recentemente também retirou o embargo à carne bovina brasileira foi a China. No final de março, o governo chinês emitiu uma nota, declarando a permissão do retorno às exportações. “Após avaliação, o sistema de prevenção e controle da doença da vaca louca do Brasil está em conformidade com os requisitos relevantes de quarentena e saúde da China, e fica decidido permitir que o Brasil retome a exportação de carne bovina desossada com menos de 30 meses de idade para a China a partir de 23 de março de 2023″, declararam. Posteriormente, outros quatro países, Arábia Saudita, Palestina, Jordânia e Malásia, também tomaram a mesma decisão.

Leia também

Conselho Federal de Medicina se posiciona contra a abertura de novos cursos de medicina



Lula exclui Correios e outras estatais de programas de privatização