Sabesp anuncia reajuste de quase 10% na conta de água em São Paulo

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciou que a conta de água irá aumentar em 9,56%, a partir de maio. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de sexta-feira, 7. A estatual solicitou o reajuste para a agência reguladora de serviços públicos, que aprovou a solicitação. No comunicado informando a alteração da tarifa, a empresa indicou quatro motivos para a mudança tarifária. “O índice de reajuste foi definido com base na inflação, fator de eficiência, índice de qualidade e revisão tarifária e ajuste compensatório”, alegou. A Sabesp atende 370 municípios do Estado de São Paulo. O reajuste acontece em meio à discussão sobre a possibilidade de privatização da empresa. Na próxima semana, o governador Tarcísio de Freitas irá assinar um acordo com o Banco Mundial para a realização do estudo de impacto da privatização da companhia. Contudo, caso a decisão seja confirmada, a mudança de modelo deve ocorrer apenas em 2024. O governador defende que a privatização deve diminuir a conta de água do Estado.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha