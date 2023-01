Saiba como foi a coletiva de imprensa referente às ações da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas

Coletiva de imprensa na na Câmara de Dirigentes Lojistas (Foto: Wesley Morau)

Nesta terça-feira (17), ocorreu a coletiva de imprensa entre a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas e os veículos de comunicação locais na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Estiveram presentes no evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, a primeira-dama e Secretária de Assistência Social Penélope Belitardo, o presidente da Câmara Municipal vereador Tequinha Brito, o presidente da CDL, Zé Carlos; e representantes da imprensa.

Durante a ocasião, foi discutida a importância do papel da imprensa em uma administração eficiente e comprometida com a população. “Teixeira de Freitas continua crescendo a cada dia desde sua origem, e para o poder público estabelecer maior proximidade com cada cidadão é essencial que possamos ter uma relação harmoniosa com o jornalismo realizado em nossa cidade”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “A comunicação é importante no nosso município; sem educação e informação, a sociedade não evolui”.

Zé Carlos, presidente da CDL, também ressaltou a necessidade da sinergia entre administração e imprensa: “a coletiva de hoje foi ocasionada pelo comprometimento da mídia teixeirense tanto com o município como com a região. Vocês são uma das principais classes que atuam pelo desenvolvimento de Teixeira de Freitas, que é uma cidade grande e deve ter suas necessidades localizadas”.

“A vulnerabilidade social ainda se faz presente em nosso município. O número de pessoas que fazem uso dos nossos benefícios e projetos é surpreendente”, alertou Penélope Belitardo. “A harmonia entre gestão e imprensa se faz presente, por exemplo, na divulgação dos serviços da nossa pasta, que permanecem em ampliação e buscam abranger a população vulnerável que ainda não tem acesso”.

Questionado por um comunicador, o prefeito Dr. Marcelo Belitardo falou sobre a possibilidade de implementação de um anel viário, que possibilitaria a circulação de veículos pesados em rodovias teixeirenses: “conseguimos elaborar uma ideia e uma estimativa de custos, mas o valor necessário seria grande demais para que a gestão possa investir de modo independente. É uma necessidade de todos, mas vamos solicitar aos entes federativos apoio para que possamos prosseguir com o projeto. E o apoio da sociedade civil é fundamental”.

Sobre o Terminal Rodoviário de Teixeira de Freitas, que foi desligado para a construção do Hospital Costa das Baleias, o gestor explicou que o Governo Federal sinalizou a instalação da rodoviária em um terreno próximo a Faculdade Pitágoras, na BR-101, a fim de evitar o trânsito de ônibus dentro do município. Posteriormente, foi citada também a união entre entidades pública e privada para a realização de eventos no Parque de Exposições, que irá fortalecer a cena cultural da região, impulsionar a geração de renda, entre outros.

Investimentos na saúde

Em relação à construção da nova Unidade Municipal Materno Infantil, o prefeito Dr. Marcelo Belitardo comunicou que a entrega do equipamento tem a previsão de ocorrer no primeiro semestre de 2024. “Estamos na fase de finalização de alguns projetos solicitados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para iniciar a licitação. Começamos a obra com estrutura própria do município, mas cada fase depende da disponibilidade financeira que temos no momento. Os arquitetos responsáveis ouviram as demandas dos médicos que trabalham no prédio antigo, e para o novo nós queremos trazer modernidade e conforto, como separar adequadamente as estruturas físicas de cada especialidade. Fazemos isso com satisfação, pois lidamos com vidas”.

A visita às Unidades Básicas de Saúde (UBS) também foi tratada durante a coletiva: “para equacionar e tornar os recursos da saúde mais eficientes, tenho ido pessoalmente aos nossos postos de saúde para identificar problemas estruturais, de funcionamento, e os que se referem aos insumos. Assim, resolvemos problemas básicos como a falta de foco (sado em exames preventivos), de computadores para que as farmácias possam ter o controle informatizado dos custo, dentre outros; queremos ofertar um serviço de excelência, analisando todas as demandas e trazendo resoluções a partir da responsabilidade administrativa fiscal”, disse o prefeito.

Infraestrutura

O administrador também mencionou os investimentos na Zona Rural de Teixeira de Freitas: “somos orientados a partir de áreas com maior contingente populacional. As chuvas danificaram bastante as estradas, por exemplo, e conseguimos recuperar vários pontos”. O prefeito Dr. Marcelo Belitardo também explicou que, em relação à pavimentação, a vontade é de levar o serviço para todas as ruas teixeirenses, mas o orçamento público tem limitações e a prioridade tem sido dada aos bairros com maiores urgências. A manutenção de vias públicas já asfaltadas, por sua vez, é garantida pela Operação Tapa-Buraco, realizada em diversos locais para garantir a segurança da população.

O programa de ampliação e modernização do Mercado Municipal também foi referenciado: ocorreu a implementação do sistema de drenagem, e a construção dos boxes para os comerciantes do local ocorre diariamente. De acordo com o prefeito, “apesar das parcerias, o custo maior é o nosso; estamos atentos com as obras do Mercadão, que além de ser o local de atuação de mais de 200 empresários, tem sua importância histórico-cultural e é um dos principais pontos turísticos de Teixeira de Freitas”.

A execução de obras de pavimentação, drenagem, requalificação de vias no entorno do Shopping Teixeira Mall e requalificação da Praça Hilton Chicon foi um dos últimos tópicos tratados: “queremos que essa ação seja bem feita e duradoura. São realizados estudos técnicos sobre a quantidade de água drenada no perímetro para implementar a tubulação adequada. Nosso objetivo é priorizar os métodos não destrutivos, com uma equipe de engenheiros da pasta responsável executando a fiscalização exigida”, informou o gestor.

Por fim, entrou em discussão a articulação com entidades governamentais para impulsionar o orçamento requisitado ao impulsionamento de obras e serviços em Teixeira de Freitas. “Em diálogo com o governo estadual, conseguimos a revitalização do Ginásio de Esportes; todas as relações que visam o crescimento do município devem ser realizadas de forma gradativa para que seja possível prosperar”, explicou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Teixeira de Freitas é uma cidade com um potencial gigantesco, e buscamos a relação com diversos atores sociais para seu pleno crescimento — dentre eles, a imprensa e o povo”.

