Saiba como investir nos chinelos em looks elegantes e fora do óbvio

Confortáveis e práticos: esses são alguns adjetivos que definem os chinelos. Nos últimos tempos, os calçados deixaram de ser utilizados apenas em momentos casuais. Em 2022, foram frequentemente utilizados em looks elegantes e até em eventos de gala. Celebridades como Anitta e Sabrina Sato, por exemplo, adotaram versões de grifes para desfilar em tapetes vermelhos.

Vem saber como utilizar os chinelos para além do habitual!

Com a divisão entre casa e trabalho, determinados tipos de calçados foram destinados para cada espaço ao longo das décadas. Mas, em 2022, sobretudo após o isolamento social devido à pandemia de coronavírus, esse cenário ganhou novas possibilidades.

Presente no cotidiano dos brasileiros, os chinelos se tornaram um dos elementos principais da estética nacional. A clássica versão das Havaianas, criada em 1960, ganhou novos modelos e adeptos mundo afora.

Forte tendência no último ano, os calçados ganharam celebridades, fashionistas e grifes internacionais. Para além da casualidade, os chinelos fizeram parte de produções para os tapetes vermelhos.

O clássico chinelo ganhou novos modelos e momentosAssociados ao casual, os chinelos se tornaram uma tendência também em looks elegantesNovos modelos foram criadosO estilo acolchoado é um dos destaquesLooks rebuscados com chinelosA versão da Burberry para o famoso chinelo de tiras ganhou os pés das celebridades. A grife inglesa apostou no modelo com salto para a coleção de primavera/verão 2023 da marca. Nomes como Anitta e Sabrina Satto utilizaram a sandália com looks nada convencionais.

A cantora a usou com um visual de alfaiataria oversized, enquanto a apresentadora brilhou com o chinelo junto de um vestido curto e segunda pele. Outra versão que se destacou em 2022 foram os acolchoados. Conforto e fashionismo são a marca desse modelo que remete a um “travesseirinho”.

A apresentadora aderiu à sandália da BurberryO cantor Criolo usou o modelo clássico no tapete vermelhoAnitta também apostou na versão de salto da Burberry para evento de galaA sandália acolchoada usada por Linn da Quebrada no BBB foi um sucessoA temporada de verão 2023 está a todo vapor. A estação é ideal para apostar nos chinelos para os looks fora de casa. Investir nas sandálias com peças elegantes, como blazers e camisas sociais, é uma ótima opção.