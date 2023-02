Saiba como se inscrever em aulas gratuitas de voleibol em Teixeira de Freitas

A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas abriu as inscrições para aulas de voleibol na Praça Padre Apparecido, na Avenida Getúlio Vargas.

A iniciativa faz parte do programa Esporte Integrativo, que visa estimular a prática de diversas modalidades esportivas no município, e é voltado para meninos e meninas a partir dos 15 anos.

Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer portando cópias do RG ou CPF, e do comprovante de residência. Aqueles com idade entre 15 e 17 anos deverão se apresentar acompanhados pelos pais ou responsável.

Endereço: Rua Manaus, 300, bairro Recanto do Lago

Telefone: (73) 3011-2723

