Saiba como será o Carnaval dos ministros de Lula

Folia, descanso, trabalho e até uma homenagem na Marquês de Sapucaí. Os 37 ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se dividem para curtir o Carnaval. Neste ano, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, o Brasil volta às ruas e aos sambódromos após os longos três anos de pandemia de Covid-19.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes (imagem em destaque), não só cairá na folia como será uma das homenageadas pela Estação Primeira de Mangueira neste domingo (19/2). A escola levará para a avenida o samba-enredo “As áfricas que a Bahia canta”, que abordará a musicalidade baiana por meio das religiões de matriz africana presentes no estado e o empoderamento feminino.

O samba-enredo da escola tem início com a interpretação de Margareth Menezes afirmando: “Eu sou Mangueira, a flecha da evolução”. A ministra será um dos destaques dos carros alegóricos da Mangueira.

“O Carnaval é o momento em que a cultura popular do Brasil se expressa e se mostra com toda sua criatividade, ousadia e diversidade. É quando vemos a máxima expressão do povo brasileiro em suas dinâmicas artísticas, em todas as regiões brasileiras. Para mim, este ano, ele será um pouco diferente, é verdade, mas participo de uma forma bastante especial, em outra perspectiva, visitando algumas capitais e, com muita alegria, atendendo a solicitações de homenagens que recebi”, disse a ministra em nota.

Margareth Menezes também receberá homenagens em Recife e Salvador. Ela marcará presença no Galo da Madrugada no dia 18 de fevereiro. Já na capital baiana, a ministra não estará à frente do bloco Os Mascarados e do Trio Afropop, como tradicionalmente faz, mas se apresentará no Camarote Expresso 2222.

Bloquinho do descansoEnquanto a ministra da Cultura celebrará a maior festa popular do país, os outros ministros parecem mais comedidos. Rui Costa, ex-governador da Bahia e titular da Casa Civil, não pretende participar de camarotes em Salvador. “A previsão é de que o ministro da Casa Civil passe o Carnaval na Bahia com a família. Até este momento, não há previsão de compromissos oficiais”, disse a assessoria.

Outros seguirão o caminho do descanso com a família e embarcam para seus estados natais, como: Camilo Santana, da Educação, voltará ao Ceará; Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, vai ao Mato Grosso do Sul; Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, volta ao Maranhão; e Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, vai ao Amapá.

Carlos Fávaro, da Agricultura, passará as festividades com sua família no interior de Mato Grosso.

O advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, também ficará com a família, mas em vez de ir para casa, repousará em um retiro espiritual. Messias é tido como um homem religioso, um poucos protestantes na Esplanada de Lula. A assessoria não deu detalhes sobre a localização do resguardo religioso do ministro durante as celebrações de Carnaval.

Luiz Marinho (Trabalho), Ana Moser (Esporte), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), o general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias (GSI) e Silvio Almeida (Direitos Humanos e Cidadania), nomes que compõem parte da ala paulista da Esplanada, também decidiram voltar para o estado natal no feriado e descansar.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, têm planos para durante e depois da folia. Ele aproveitará a festa para descansar em São Paulo com a família. Já na quarta-feira de Cinzas, o ex-prefeito de São Paulo embarca para uma viagem oficial à Bangalore, na Índia – onde participa da 1ª reunião de Ministros de Finanças e Governadores de Bancos Centrais do G20.

Já o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, passará o feriado descansando com sua família em Brasília.

Saiba quem é quem no governo Lula5_Galeria_materia_ministros do Lula

4_Galeria_materia_ministros do Lula

3_Galeria_materia_ministros do Lula

2_Galeria_materia_ministros do Lula

1_Galeria_materia_ministros do Lula

Bloquinho dos ocupados Apesar da maioria dos ministros da Esplanada optarem pelo descanso após um primeiro mês movimentado de governo, há quem queira aproveitar o hiato carnavalesco para trabalhar ou resolver questões da vida pessoal. É o caso do ministro da Controladoria-Geral da União, Vinicius Carvalho.

Com a nomeação à CGU, ele teve que arrumar as malas de São Paulo para Brasília às pressas. No meio disso, Vinicius Carvalho ainda teve 30 dias para cumprir um decreto assinado por Lula sobre o aumento da transparência e os sigilos de 100 anos de Jair Bolsonaro (PL).

Agora, ele finalmente poderá organizar a mudança e colocar sua vida em dia na capital federal. “Pretendo ficar em casa. Minha mudança deve chegar”, disse. “Olha que Carnaval legal”, brincou.

O mesmo ocorre com Renan Filho, dos Transportes, que ficará em Brasília para organizar sua nova vida na capital. “Estou de mudança e vou aproveitar para organizar o apartamento [novo]. Minha esposa e filhos que moram em Maceió [capital de Alagoas] estão vindo passar aqui comigo”, disse o ministro.

Márcio Macêdo, da Secretaria-geral da Presidência também aproveitará o feriado para reorganizar a vida pessoal. Ele passará o Carnaval em Sergipe, seu estado natal, para terminar de arrumar a mudança para o quadradinho.

Daniela Carneiro, do Turismo, iniciou uma série de visitas a alguns dos principais destinos de carnaval do país como Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A assessoria informou que o foco das visitas são as movimentações econômicas e a ocupação hoteleira geradas pelos foliões.

“A ministra do Turismo tem reforçado a importância do carnaval seguro, responsável e consciente, principalmente no que se refere ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e a necessidade de fortalecimento do Disque 100”, afirmou a assessoria em nota.

Cida Gonçalves, ministra da Mulher, ficará por Brasília mesmo. Ela aproveitará para fazer despachos internos. O mesmo vale para Paulo Pimenta, da Comunicação Social, que ficará no quadradinho. A assessoria de Pimenta não deixou claro se ele aproveitará para fazer despachos internos enquanto está na capital.

Bloquinho dos “sem resposta”O site procurou as assessorias dos ministros abaixo e não obteve resposta até a data desta publicação.

Juscelino Filho (Comunicações), José Múcio Monteiro (Defesa), Jader Filho (Cidades), Carlos Lupi (Previdência Social), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Nísia Trindade (Saúde), Anielle Franco (Igualdade Racial), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Marina Silva (Meio Ambiente), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Não foram encontradas as assessorias de André de Paula (Pesca) e Márcio França (Portos e Aeroportos).

Agendas são passíveis de mudança, informaram as assessorias.