Shakira quebra 14 recordes no Guinness com música sobre Piqué

A cantora Shakira entrou para o Guinness com 14 recordes – quatro com o produtor Bizarrap – pela música “Shakira BZRP Sessions Vol. 53”, que conta sobre a traição do ex-marido, o ex-jogador Gerard Piqué, com Clara Chía.

Para celebrar o marco histórico, os dois artistas responsáveis pela criação do hit mundial estiveram no televisivo “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, nessa quinta-feira (9). Antes da performance na NBC, a dupla recebeu a placa do Guinness World Records com o certificado da conquista.

A canção foi lançada no YouTube no dia 12 de janeiro e, de cara, já foi a faixa latina mais vista na plataforma em 24 horas, com 63 milhões de visualizações. Pouco depois, se tornou a faixa latina a atingir mais rapidamente a marca 100 milhões de visualizações.

