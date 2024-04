Vídeo: israelense chuta bandeira da Palestina, que explode

Um israelense, de identidade desconhecida, foi vítima de uma explosão após chutar uma bandeira da Palestina em uma área do assentamento de Kochav Hashahar, na Cisjordânia. Ainda não foi possível determinar quando o incidente ocorreu.

Imagens começaram a circular nas redes sociais nesse domingo (21/4) e mostram o momento em que a vítima caminha até a bandeira, que está fincada em um campo, e tenta removê-la. A informação é do jornal The Times of Israel.

Depois disso, o homem é surpreendido por um dispositivo explosivo, que, segundo a mídia israelense e palestina, estava enterrado no chão e explodiu com o chute.

Após a explosão, uma nuvem de fumaça e escombros se formou. Os passageiros no veículo, que gravavam a tentativa de retirar a bandeira, chegaram a gritar assustados.

Confira abaixo:

A Rescuers Without Borders, uma organização voluntária de Israel, informou que o homem recebeu tratamento no local e se recusou a ser encaminhado ao hospital. Ele teve ferimentos leves, de acordo com o The Times of Israel.

Agora, as Forças Armadas de Israel (IDF, na sigla em inglês) investigam o caso.

Guerra entre israelenses e Hamas No momento, o Oriente Médio é palco de um conflito humanitário entre o governo de Israel e o grupo extremista Hamas — que ceifou mais de 34,5 mil palestinos e 1.139 cidadãos de Israel desde 7 de outubro de 2023, estopim da guerra.

