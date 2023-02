Saiba quais distritos teixeirenses receberão o CRAS Mais Perto de Você na próxima quarta (08)

Na próxima quarta-feira (08), a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas irá levar o “CRAS Mais Perto de Você” aos distritos de Jardim Novo e Vila Marinha. O projeto, cujo objetivo é aproximar a população das ações ofertadas pela administração pública, será realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) das respectivas comunidades.

Serão disponibilizadas ações como: atendimento e atualização para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC); concessão de Passe Livre para gestantes, idosos e pessoas com deficiência; além da inclusão e atualização do Cadastro Único.

Para a realização do Cadastro Único, é necessário comparecer à ocasião com os documentos pessoais de todos os membros da família; RG, CPF, título eleitoral, carteira de trabalho, certidão de nascimento ou casamento, além do comprovante de residência atualizado e declaração escolar dos menores de idade.

Informações sobre o atendimento

Jardim Novo

Local: Unidade Básica de Saúde (UBS)

Data: 08/02/2023

Horário: 9h às 12h

Vila Marinha

Local: Unidade Básica de Saúde (UBS)

Data: 08/02/2023

Horário: 13h às 15h

