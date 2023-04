Saiba quais são as vantagens de adicionar a sardinha na sua dieta

Além de deliciosa, prática e acessível, a sardinha é um dos pescados que mais trazem benefícios à nossa saúde. Incluir o alimento na dieta de adolescentes e crianças, por exemplo, pode ajudar no crescimento, desenvolvimento e imunidade. Já para adultos e idosos, o consumo auxilia na manutenção da massa muscular e reforço nutricional.

Para garantir todos os nutrientes do alimento, o ideal é consumi-lo duas vezes por semana. Alguns dos motivos para incluir a sardinha na alimentação são:

CálcioSegundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (Taco), uma lata de sardinha contém mais cálcio que um copo de leite. Logo, ela é um dos nossos principais aliados no desenvolvimento e manutenção de ossos e dentes, além de ser fundamental para as contrações musculares e impulsos nervosos.

ProteínaA sardinha possui alto valor biológico: 100 g do peixe podem oferecer aproximadamente 21 g de proteína. A substância é o principal componente estrutural e funcional de todas as células do corpo, ou seja, é fundamental para a formação da pele, músculos, cabelos e unhas. A proteína atua ainda na imunidade, prolonga a saciedade e auxilia no ganho e manutenção da massa muscular.

Ômega 3Trata-se de um dos peixes mais ricos em ômega 3, gordura boa com ação anti-inflamatória que também age no sistema cardiovascular, reduzindo o risco de doenças cardíacas.

TriptofanoO pescado contém triptofano, um aminoácido essencial que atua na produção de serotonina, hormônio que melhora o humor e o bem-estar de quem o consome.

Vitaminas e mineraisO alimento é também fonte de vitamina D, que ajuda na absorção do cálcio e do fósforo pelo nosso organismo. Ele é fonte de selênio, um mineral essencial que atua como antioxidante, oferecendo um melhor funcionamento do sistema imunológico.

