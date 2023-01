Saiba quem é Fábio Arruda, namorado de Ana Maria Braga

No Instagram, Ana Maria Braga publicou diversas imagens sobre uma viagem em família para a África do Sul e divulgou imagens com Fábio Arruda 23/01/2023 16:44, atualizado 23/01/2023 16:44

Reprodução/Instagram

Ana Maria Braga utilizou o Instagram para abrir o álbum da viagem para a África do sul que fez em família. Em meio às imagens, a loira aproveitou para publicar cliques com o namorado, Fábio Arruda. A apresentadora e o comunicador estariam juntos desde março de 2022.

Bastante discreto, Fábio apareceu ao lado de Ana Maria Braga somente quatro meses depois, quando a loira promoveu uma festa junina no Mais Você. Jornalista, o homem tem o perfil no Instagram fechado e conta com, apenas, 300 seguidores.

Ana-Maria-Braga-Fabio-Arruda

Ana Maria Braga compartilhou foto com o namorado, Flávio Arruda, durante uma viagem à África do SulReprodução/Instagram

Ana-Maria-Braga-Fabio-Arruda

Os dois aparecem juntos em cliques com a família da apresentadoraReprodução/Instagram

3 Cards_Galeria_de_Fotos (4)

Ana Maria Braga é uma das artistas mais queridas do Brasil. O motivo? A apresentadora está sempre protagonizando momentos hilários na TV. Além da troca de nomes de convidados, novelas, músicas e filmes, por exemplo, os comentários e piadas com duplo sentido da global sempre ficam entre os assuntos mais comentados nas redesReprodução/ Instagram

***Foto-Ana-maria-braga-apresentadora-global (8)

Em 2009, ao ensinar a receita de um bolo, a apresentadora afirmou que a castanha-do-pará faz parte da fauna brasileira, esquecendo que, na verdade, fauna faz referência aos animaisInstagram/Reprodução

***Foto-Ana-maria-braga-apresentadora-global (7)

Ainda em 2009, a loira apresentou o novo estúdio do Mais Você e falou sobre a bela vista que tem para a floresta amazônica. No entanto, os estúdios da Globo ficam no Rio de JaneiroReprodução/TV Globo

***Foto-Ana-maria-braga-apresentadora-global (4)

Durante alguns anos, tombos que Ana Maria Braga levava durante o Mais Você passou a chamar atenção do público. Uma das quedas mais emblemáticas da apresentadora, inclusive, ocorreu ao vivo, em 2014. Na ocasião, a loira foi filmar uma parte do Mais Você em um balão e ao tentar sair do veículo não conseguiu passar a perna e acabou caindoReprodução/TV Globo

***Foto-Ana-maria-braga-apresentadora-global (3)

Em 2016, Ana Maria errou duas vezes, no mesmo programa, o nome dos convidados. Ao falar da série Pé na Cova, a apresentadora mandou um beijo para Natália Pêra, em vez de Marília Pêra. Mais tarde, ao receber o ator Paulo Betti, a global o apresentou como José Mayer Reprodução

***Foto-ana-maria-braga com-louro-josé (2)

Em 2013, durante o sucesso do single Ah, leleque, leque, a apresentadora mencionou a música como Passarinho do Volante. O nome da música, na verdade, é Passinho do VolanteGlobo/Divulgação

***Foto-Ana-maria-braga-apresentadora-global (2)

Em 2019, Ana, ao lado de um arquiteto, resolveu ensinar como fazer almofada entrelaçada. “Agora eu preciso de um pau aqui. E olha que é um pau cumprido. Aqui o pau, achei o pau. Precisa ter um pau pra enfiar esse negócio aqui”, disse a apresentadora, enquanto o profissional ria. “Olha como já cresceu, viu? Agora precisa colocar mais coisas”, completou Reprodução/TV Globo

***Foto-Ana-maria-braga-apresentadora-global (1)

Em 2021, durante uma visita do programa à feira, Ana Maria perguntou a um feirante quanto tempo ele vendia mandioca. Em seguida, disparou: “sempre pegando na mandioca” e “a mandioca do senhor é a mais parruda, né?”. Os comentários levaram a internet a loucura. “9:49 da manha e a Ana Maria tá em rede nacional falando que a mandioca do seu Francisco é parruda”, escreveu um internautaReprodução/TV Globo

***Foto-Ana-maria-braga-apresentadora-global (9)

Também em 2021, a global caiu na risada após um comentário de duplo sentido. Ela estava aprendendo uma técnica para tirar a película da gema de um ovo quando brincou com o formato da gema empanada. A partir disso, comentários com conotação sexual subtendida começaram. “Aí vira um saquinho. Ficou bonitinho”, disse Ana Maria. “Ai! Alguém gemeu lá em cima”, revelou em seguidaReprodução/TV Globo

***Foto-ana-maria-braga com-louro-josé

Após receber o jornalista Thiago Oliveira, Ana Maria cantou o repórter ao vivo. Além de falar que Thiago é um “gato”, também informou que “casaria com ele” se fosse mais novoDivulgação/TV Globo

***Foto-Ana-maria-braga-apresentadora-global (6)

Em março de 2022, Ana Maria surgiu no programa com uma bolsa de ouro em formato de botijão para protestar contra o preço do gás no país. Uma semana antes, a loira utilizou um colar de cenoura e comentou o preço do vegetal. Em outras ocasiões, a apresentadora também já exibiu colares de diversos produtos da culinária, como arroz, feijão, cebola, alho, tomate, entre outrosReprodução/TV Globo

O eleito da apresentadora já estaria acostumado com o mundo dos famosos por ter participado de eventos esportivos e trabalhado como editor de imagens. De acordo com o jornal Extra, Fábio Arruda é fã de futebol, mas trabalha nos bastidores do Mais Você, de Ana Maria Braga.

O relacionamento é discreto por conta da exposição sofrida pela apresentadora após o término do casamento com o francês Johnny Lucet, em 2021. O europeu comentou, na ocasião, que ficou sabendo do fim da relação pela mídia. Ana Maria Braga nunca comentou sobre o caso.

Mais lidas