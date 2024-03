Saiba quem é o cantor paulista apontado como affair de Alane, do BBB24

Reprodução

1 de 1 Montagem de Alane Dias e Denis Pinhoti – Metrópoles – Foto: ReproduçãoApesar do affair com Nizam, no início do BBB24, Alane Dias revelou ter deixado um contatinho fora do programa. Em uma conversa descontraída com Raquele e Giovanna neste sábado (9/3) ela contou que, às vésperas do confinamento, chegou a ganhar um anel do rapaz. “Falou que era pra eu lembrar dele aqui”, relatou Alane.

Segundo Leo Dias, o pretendente de Alane é Denis Pinhoti, vocalista da banda paulista Fun7, que gravou um DVD recente com partipações de Lauana Prado, Bruninho e Davi e Hitmaker. Ele também já esteve nos holofotes por causa de umromance com a ex-Fazenda Tati Dias.

Denis Pinhoti

Denis Pinhoti é cantor

Denis Pinhoti

Ele teria dado um anel para Alane

Denis Pinhoti

Nas últimas horas, o cantor ganhou milhares de seguidores

Após a menção de Alane, o cantor ficou mais popular na web, ganhando pelo menos 5 mil seguidores em algumas horas.

