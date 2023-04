Saiba quem é o suposto novo affair de Juliette

Juliette Freire foi flagrada nesse domingo (16/4), pelo jornal Extra, ao lado de um bonitão e os rumores de um novo affair começaram a circular. E, de fato, a influenciadora passou o dia ao lado de Kaique Cervany, fazendo um passeio de lancha pela Baía de Guanabara, no Rio, ao lado dos amigos, com direito a foto no feed do Instagram no mesmo cenário.

Ainda de acordo com a publicação, o rapaz chegou dirigindo o carro da ex-BBB, levantando ainda mais suspeitas da nova relação. O eleito da cantora é atleta de crossfit e foi campeão da modalidade em 2019. Ele é de Brasília, tem 24 anos, estuda nutrição e ainda usa suas redes sociais, que conta com mais de 100 mil seguidores, para publicidades.

Os dois, inclusive, estiveram juntos na festa de aniversário da apresentadora Ana Clara Lima, no último sábado (15/4), e em um show no Circo Voador, que fica na Lapa, zona central da capital carioca. Porém, eles têm evitado contato e qualquer demonstração de afeto em público.

Desde sua saída do Big Brother Brasil, Juliette não assume nenhum relacionamento sério publicamente, já que leva sua vida pessoal de forma bem discreta e longe dos holofotes. Já especularam que ela teve um romance com o empresário Daniel Trovejani, com Lucas Silva, irmão do cantor Silva, e Rodolffo, com quem dividiu o confinamento na casa mais vigiada do Brasil.

Screenshot_20230417-152311_Insta

Reprodução/Instagram

Screenshot_20230417_155008 (1)

Reprodução/Instagram