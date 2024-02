Saiba se âncora da Globo leu notícia sobre rombo no governo Lula

Um erro técnico na leitura das principais manchetes do dia, durante o Bom Dia Rio Grande, da RBS TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, causou confusão nas redes sociais. Tudo começou quando o apresentador Josmar Leite interrompeu a apresentação ao perceber que o telão exibia capas de jornais publicadas no dia anterior e não nesta quarta-feira (31/1).

“Começando pelo jornal Zero Hora. Manchete da área econômica, ‘Governo Lula fecha primeiro ano com rombo de R$ 230 bilhões’… A gente já volta, com as capas dos jornais que estamos apresentando. A gente vai retificar as capas e trazê-las certinhas”, disse Josmar Leite, após constatar o equívoco.

No bloco seguinte, as capas foram atualizadas e lidas normalmente, mas alguns perfis nas redes sociais aproveitaram o episódio para sugerirem que o jornalista fez a interrupção propositalmente, para não falar sobre o déficit registrado no primeiro ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Escola Daniela Lima de jornalismo comprometido com a verdade”, criticou o vereador de São Paulo Rubinho Nunes (União) no Twitter, citando ainda a apresentadora do Conexão GloboNews.

Após a repercussão, a RBS TV emitiu nota explicando o episódio. “Para esclarecer o ocorrido e combater a desinformação, neste vídeo é possível conferir o trecho em que o Josmar faz a leitura das manchetes da terça-feira (30/2) e, na sequência, o trecho do Bom Dia Rio Grande desta quarta (31/2), em que ele explica o engano e dá início à leitura das chamadas dos jornais de hoje. O conteúdo também está disponível na íntegra pelo Globoplay”, diz a nota.

Vereador de São Paulo Rubinho Nunes foi uma das pessoas a compartilhar informação falsa Reprodução

Episódio dividiu opiniões na web Reprodução

Nota da RBS

Emissora se manifestou Reprodução