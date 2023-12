“Salles faz barulho na rede social”, diz Nunes após aceno de Bolsonaro

São Paulo – O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), afirmou neste sábado (23/12), durante um evento de anúncio de obras em São Mateus, zona leste paulistana, que o deputado federal Ricardo Salles (PL), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo nas eleições do ano que vem, tem postura diferente fora das redes sociais, onde costuma atacar adversários, incluindo o emedebista.

“Ele é um deputado federal, já estive com ele. O Ricardo Salles faz um barulho na rede social. Outro dia, fui em um evento, que era um jantar de confraternização. Ele sentou do meu lado, a gente conversou. É que cada um tem seu estilo”, disse Nunes.

O prefeito paulistano, por sua vez, destacou que o seu estilo é o do diálogo com todos os partidos, e afirmou que esteve “até com vereadores do PSol” recentemente, em um evento para marcar a entrega de obras públicas na periferia da cidade.

Ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro (PL), Salles vem trabalhando para obter apoio o do ex-presidente. No começo deste mês, Bolsonaro havia sinalizado intenção de apoiá-lo.

Na última quinta-feira (21/12), porém, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse a Nunes que conversou com Bolsonaro e que o ex-presidente decidiu apoiar a reeleição do emedebista em 2024. O acerto foi confirmado por interlocutores de Bolsonaro, mas o ex-presidente só deve falar a respeito após as férias que pretende tirar em janeiro.

A fala sobre Salles se deu em um evento que tinha como pano de fundo a formalização do apoio do PSD de Gilberto Kassab à candidatura de Nunes. Vereadores e outros integrantes do partido estiveram no ato. Kassab foi prefeito entre 2006 e 2012 e é secretário de Governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Kassab disse que a decisão havia sido “muito bem pensada” e que ele tem certeza na reeleição de Nunes. Para o secretário, o prefeito “vem fazendo um bom trabalho” na cidade.