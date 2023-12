Salles “faz barulho” nas redes; Nunes diz estar aberto ao diálogo

“Não posso influenciar nas decisões do PL”, diz prefeito; partido descartou o deputado e vai apoiar reeleição do político

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, e Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal, disputam o apoio de Bolsonaro Wilson Dias/Agência Brasil / Sérgio Lima/Poder360

PODER360 24.dez.2023 (domingo) – 9h36



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse que o deputado federal Ricardo Salles (PL) “faz barulho” nas redes sociais e que está aberto para conversar com o congressista. O ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) tentou costurar uma estratégia para a disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024, mas não obteve apoio da própria sigla. O PL vai apoiar à reeleição de Nunes.

“Conversar eu converso com todos. Ele é deputado federal. Já estive com ele. O Ricardo Salles faz barulho na rede social. Outro dia, em um evento, sentou do meu lado, conversou. Cada um tem seu estilo, mas zero problema de conversar com ele ou com qualquer pessoa”, disse Nunes em um evento público no sábado (23.dez.2023). As informações são do Estado de S.Paulo.

“Sempre tenho participado de vários eventos e atendo vereadores até do Psol. Fui fazer início das obras em Sapopemba e tinha lá vereadores do Psol, do PT. Eu sou totalmente do diálogo. Ele desejando, estou disponível para conversar. Só não posso influenciar nas decisões do PL. Fico feliz pela decisão que tomaram”, completou o atual prefeito.

Por ora, Ricardo Nunes tem a coalizão mais robusta na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024. Além da legenda de Bolsonaro e do seu próprio partido, o MDB, terá outras 4 siglas com peso no Congresso: Republicanos, União Brasil, PP e PSD. Assim, Nunes deve ficar com um pouco mais de 60% dos cerca de 80 comerciais diários de 30 segundos durante o horário eleitoral do ano que vem.

A ampla aliança partidária em torno de Nunes deve asfixiar na TV seu principal concorrente, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), que tem o apoio explícito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O número de comerciais de Boulos será muito menor do que o do atual prefeito paulistano.

Outra candidata que também deve ter dificuldades para fazer campanha em São Paulo no horário eleitoral na TV é a deputada federal Tabata Amaral (PSB), que tem se apresentado como uma espécie de 3ª via para quebrar a polarização entre Lula e Bolsonaro na cidade de São Paulo.