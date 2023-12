No último dia do ano, Bolsonaro vai a praia em Alagoas

Ex-presidente publicou vídeo reunido com apoiadores em São Miguel do Milagres; na 6ª (29.dez), cortou o cabelo no Estado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com apoiadores em São Miguel dos Milagres (AL) neste domingo (31.dez.2023) Reprodução/@jairmessiasbolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo neste domingo (31.dez.2023) na praia de São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Ele aparece cercado de apoiadores, que o abraçam, cumprimentam e tiram fotos ao seu lado. “Obrigado, meu Nordeste”, escreveu no vídeo.

Bolsonaro já estava em Alagoas pelo menos desde 6ª feira (29.dez), quando cortou o cabelo em uma barbearia e visitou um apoiador na cidade de Porto das Pedras.

Assista (1min4s):

