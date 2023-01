Salvador amplia número de centros de acolhimento para crianças e adolescentes no Carnaval

A Prefeitura de Salvador vai ampliar o número de postos de acolhimento de crianças e adolescentes filhos de ambulantes e catadores de recicláveis que trabalham no Carnaval de 2023. Serão cinco pontos espalhados em diferentes circuitos, funcionando 24 horas durante todos os dias da festa, recebendo jovens de 0 a 17 anos. Em 2020, ano da última folia, foram disponibilizados três postos.

Os Centros de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência (CAACs) são uma iniciativa da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). “O objetivo é dar tranquilidade aos ambulantes e catadores que não têm com quem deixar suas crianças e que precisam que ela esteja em bom cuidado para trabalharem com tranquilidade”, disse a chefe da pasta, Fernanda Lordêlo.

“A gente sabe quantos ambulantes trabalham no Carnaval para ganhar o sustento às vezes do ano inteiro. E a maioria, via de regra, é de mulheres chefes de família. Então, é preciso dar todo o apoio possível”, completou Lordêlo. A secretária destacou ainda que o trabalho de crianças e adolescentes, mesmo acompanhados dos pais, é crime.

Os CAAC oferecem cinco refeições diárias para as crianças e adolescentes e contam ainda com equipe formada por auxiliares de desenvolvimento infantil, psicólogos, pedagogos, médicos de plantão e seguranças. Ao longo do dia, os jovens participam de atividades educacionais e pedagógicas de acordo com as suas idades.

Serão três postos no Circuito Osmar e dois no Dodô. No Centro da cidade, os pontos serão instalados na Escola Ruy de Lima Maltez, Escola Paroquial de Santana e Escola Hildete Lomanto. Na Barra/Ondina, estarão na Escola Casa da Amizade e Escola Osvaldo Cruz.

Com cinco postos, será possível dividir as crianças e adolescentes de acordo com as suas faixas etárias. “Até porque as atividades recreativas são direcionadas para cada fase. É preciso ainda ter alimentação de acordo com a idade e o acompanhamento psicossocial é diverso”, explicou a secretária Fernanda Lordêlo.

Para que a criança ou adolescente seja acolhida nos CAAC é preciso que os pais ou responsáveis estejam credenciados como ambulantes ou catadores de recicláveis junto à Prefeitura de Salvador. O cadastramento é feito através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP). Os espaços, no entanto, também receberão menores acolhidos nos circuitos de Carnaval pelas equipes do Conselho Tutelar e da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (SEMPRE).