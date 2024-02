Santander alega calote e Justiça manda Jair Renan pagar R$ 360 mil

O Banco Santander entrou na Justiça do Distrito Federal contra Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A instituição financeira disse que Jair Renan deu um calote de R$ 360,2 mil.

Segundo o Santander, a RB Eventos e Mídia Eireli, empresa do jovem, e o próprio Jair Renan pegaram empréstimo de R$ 291,4 mil, mas não pagaram. Depois, fizeram renegociação de dívida e se comprometeram a pagá-la em 60 prestações, até junho de 2028, mas não cumpriram o acordo.

O Santander alegou à Justiça do DF que “várias foram as tentativas do exequente em receber amigavelmente a quantia devida, porém estas restaram infrutíferas, não havendo outra solução senão a propositura da presente ação.”

Na sexta-feira (9/2), 1ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou a citação da RB e de Jair Renan para pagar a dívida de R$ 360,2 mil, no prazo de três dias.

O 04 terá 15 dias para apresentar embargos e, se reconhecer o crédito e pagar 30% do valor da execução, poderá quitar o restante em até seis parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% ao mês. Caso não pague, poderá ter as contas bloqueadas e bens penhorados.