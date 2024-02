Tarcísio e Nunes encontram Moraes às vésperas de ato pró-Bolsonaro

São Paulo — O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), participaram, na tarde desta sexta-feira (23/2), de um evento em São Paulo que também contou com a presença do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O encontro ocorreu às vésperas do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para este domingo, na Avenida Paulista, para defender de uma operação da Polícia Federal (PF) autorizada por Moraes que o investiga por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Tarcísio e Nunes confirmaram presença no ato pró-Bolsonaro.

O evento desta sexta marcou a posse do novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), o desembargador Silmar Fernandes, e seu vice, desembargador José Antonio Encinas Manfré, na sede do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), no centro da capital.

Além de Alexandre de Moraes, também estavam presentes os ministros do STF André Mendonça, Cristiano Zanin e Dias Toffoli, que também são paulistas, e o ex-integrante do Supremo e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

No evento, Tarcísio fez elogios à Justiça Eleitoral após Moraes, que acumula a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), defender, em discurso, que o eleitor poderia confiar nas urnas eletrônicas — alvo de ataques de Bolsonaro e aliados na última eleição. Nenhum dos dois fez menção ao ato bolsonarista de domingo. O prefeito Ricardo Nunes se sentou ao lado de Toffoli na cerimônia e não discursou.