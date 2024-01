São Paulo deve ter temperaturas acima de 30°C nesta semana; chuva e calor atingem maioria das capitais do Brasil

Calor e chuva devem se fazer presentes nesta segunda semana de janeiro na maioria das capitais do Brasil, apontam os meteorologistas. Em São Paulo, por exemplo, as temperaturas vão subir em relação à última semana, com máximas entre 28°C e 34°C. No Rio de Janeiro, a semana começará com tempo limpo, mas a partir de terça-feira, 9, são esperadas pancadas de chuva, que devem se estender até a semana seguinte. Na região Nordeste, a tendência é de calor, com máximas entre 29°C e 33°C. As cidades de Maceió, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Natal e Aracaju terão temperaturas altas e sol com chuvas rápidas. No interior do Nordeste, o fluxo de umidade ainda será alto, o que pode resultar em temporais na divisa do Maranhão com o Piauí e em todo o oeste baiano. Apesar da chuva, o tempo continuará abafado, com poucas aberturas de sol e temperaturas elevadas.

O Norte do país deve ter um tempo nublado ao longo da semana, porém com máximas em torno de 32ºC. Chuvas também estão previstas para a região. Apenas Boa Vista terá tempo limpo nesta segunda-feira, mas a chuva retorna a partir de terça-feira. O Sul do país, também deve enfrentar chuvas durante a semana. Em Porto Alegre e Florianópolis, choverá ao longo de toda a semana, mas o calor prevalecerá, com máximas entre 25°C e 35°C. Já em Curitiba, as temperaturas serão mais baixas, com mínimas entre 16°C e 20°C, e também haverá chuva todos os dias. No Centro-Oeste, também chove ao longo da semana e o calor ameniza. A temperatura mais alta será de 35°C em Cuiabá na segunda-feira, 8, e em Campo Grande na quarta-feira, 10. Brasília terá as menores médias, entre 19°C e 27°C.