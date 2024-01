São Paulo entra em estado de atenção após fortes chuvas que provocaram quedas de árvore e pontos de alagamentos

São Paulo entrou em estado de atenção neste sábado, 27, após a forte chuva que caiu na cidade e provocou quedas de árvore. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, foram três pontos de alagamento na capital. Após às 18h deste sábado, o Corpo de Bombeiros havia registrado 26 chamados para quedas de árvores e dois para enchentes e alagamentos. Não há registro de vítimas até o momento. Os pontos de alagamento que foram registrados foram na zona leste da cidade, um deles no Complexo Viário Arieta Calfat Khoury Farah, na Penha, no sentido bairro/centro. A Avenida Itaquera ficou intransitável nos dois sentidos, na altura da Rua Campinas do Piauí, no meio da tarde, ainda de acordo com o CGE.

A Marginal Tietê, na altura da ponte Atílio Fontana, também registrou um ponto intransitável. Apesar das consequências deixadas, de maneira geral, a chuva passou de forma rápida e se propagou para várias cidades a oeste da Grande São Paulo. Para domingo, a previsão é de pancadas isoladas de chuva de moderada a forte intensidade, o que eleva o potencial para a formação de alagamentos e elevação das cotas dos rios e córregos da região metropolitana de São Paulo e da capital entre a tarde e o início da noite. Os dados do CGE mostram que janeiro acumulou até as 13h de hoje cerca de 236,7mm, que representa 92,3% dos 256,5mm esperados para o mês.