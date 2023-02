São Paulo Futebol Clube aposta no metaverso para engajar torcedores e atrair novos patrocinadores

Considerado um dos times mais valiosos do país, com valor estimado em R$ 2.214 bilhões em estudo recente da consultoria Sports Value, o São Paulo Futebol Clube fechou uma parceria com a empresa de tecnologia Smart Fans para fortalecer a sua presença no metaverso. O projeto prevê a criação de um Tour Virtual dos seus Centros de Treinamento – em Barra Funda e Cotia – e do Estádio do Morumbi, casa do time e um dos estádios mais famosos do Brasil, com mais de 60 anos de tradição. O grande diferencial da aposta será a gamificação do Tour, que terá atrativos interativos para os usuários, assim como novas opções de ativações para marcas patrocinadoras, tanto as atuais quanto novas.

As gravações no estádio já começaram e o lançamento está previsto ainda para o primeiro semestre de 2023, permitindo aos fãs, em breve, estarem mais próximos ao clube e conhecerem espaços que nunca foram disponibilizados ao público antes. Com a novidade, o São Paulo se firma como um dos clubes mais inovadores do mundo, ao lado de nomes como o Tottenham, da Inglaterra e, mais recentemente, do Atlético San Luis, do México. No Brasil, outros clubes que já aderiram à tendência foram o Santos Futebol Clube e o Clube de Regatas Flamengo, também com a Smart Fans.

Fundada em 2020, a Smart Fans é pioneira em soluções para engajamento de fãs e ativação de marcas patrocinadoras em tours virtuais de estádios e museus esportivos. Com escritório ativo na Europa desde 2021, a empresa já iniciou os seus primeiros passos rumo aos futuros países-sede da Copa do Mundo: México, EUA e Canadá.